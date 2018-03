Comenzó la etapa de alegatos en el juicio por defraudación contra la administración pública

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, reanudó este lunes la audiencia oral y pública en la que buscan determinar la responsabilidad penal que tuvieran Ángel Gustavo García Casanovas (ex Presidente del Fondo Residual; Néstor Sierra (ex Secretario del Fondo Residual); Enrique Pinto (Presidente de Glisud); y Francisco Grondona y Graciela D’adamo (ex apoderados de la firma), quienes están acusados de actuar en connivencia con funcionarios del Estado para quedarse con créditos hipotecarios del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego.

El primero en alegar fue el abogado de la querella por el Fondo Residual, Doctor Martín Muñoz, quien recordó cómo se originó la denuncia, y pidió a los jueces del Tribunal se condene a los 6 imputados a la pena 4 años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.

Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal, Doctor Eduardo Urquiza, solicitó se condene a Gustavo García Casanovas a la pena de 2 años de prisión más la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la condena, por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso.

En tanto que para Néstor Sierra, pidió la pena de 1 año y 6 meses de prisión más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el periodo de la condena, por ser considerado participe necesario del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso. Para los imputados Enrique Pinto, Graciela D`adamo, Francisco Grondona y Eduardo Filosa, solicitó condenas de 1 año y 6 meses de prisión.

En su alegato, el Fiscal Urquiza evaluó como agravante la extensión del daño en lo atinente a la cantidad de juicios y reclamos administrativos vinculados a los hechos delictivos, y como atenuantes, que los imputados no poseen antecedentes condenatorios.

El debate continuará este martes, a partir de las 9.30 en el Salón Conrado Witthaus con los alegatos de la defensa.