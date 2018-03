Elisa Sampietro de Forti, maratonista de 83 años visitó la Legislatura

El titular del Parlamento, destacó la vida de Sampietro de Forti quien “de lunes a jueves corre una hora por día. Los viernes practica natación y los sábados entrena con el grupo de running”. Arcando contó que, la deportista también divide su tiempo para “mimar a su familia”. Tiene cinco hijos, 11 nietos y tres bisnietos. “Es un ejemplo para las nuevas generaciones. Su valor, su compromiso, constancia y voluntad”, sostuvo.

“Fue revelador para mí, como autoridad provincial, conocer la historia de vida de Elisa, una inmigrante italiana que ha fundado su familia en nuestro país. La fuerza y tesón que demostró en esta visita, seguramente será igual de revelador, mañana en la competencia”, sostuvo. En este sentido, Arcando agregó que “el deporte, sin dudas, une, afianza lazos y potencia las distintas experiencias”.

En tanto, Sampietro de Forti de 83 años, señaló que “yo nunca tengo expectativas en cuanto a la tiempos o número de llegada” y aclaró que solo espera “cruzar la meta”. Se trata de la primera oportunidad en que participa de esta prueba. “Yo siempre corro en las versiones de 20 o 25 kilómetros, pero esta vez me achiqué y me anoté en la versión de 10 kilómetros”, dijo a Prensa Legislativa esta tarde.

“Espero conocer los escenarios de Ushuaia, es un lugar hermoso. Visité la ciudad hace 15 años como turista. Encantada de sus paisajes”, sostuvo. Respecto del encuentro de hoy, dijo que fue recibida “por gente hermosa y me han mimado mucho”, comentó a Prensa Legislativa.

Su historia no se corresponde con la de una deportista de elite, rodeada de un ejército de profesionales. Llegó al running, cuando, por medio de su hija, se enteró de un grupo que iba a correr a la Patagonia, en Villa La Angostura. Todos le decían que era un lugar precioso y ella se moría de ganas de conocerlo. Nacida cerca de Como, Italia, un enclave de lagos y cerros, la llanura de Buenos Aires podía ser un tanto monótona. Insistió tanto que la terminaron invitando al viaje. “Conocí al grupo de running, me integré. Les llevaba mínimo 20 años de diferencia a todos, pero me aceptaron como si fuera una vieja compañera”, contó.

“Ushuaia Trail Race – Fin del Mundo”, es una competencia de trail running 100% de montaña, que ofrece 3 distancias diferentes, para que cada corredor pueda elegir una acorde a su nivel de entre 42, 25 y 10 kilómetros. La prueba se realizará en el cerro Del Medio, glaciar Le Martial, pista de esquí Wallner y el monte Susana, entre otros “míticos” destinos.

Desde la organización, informaron que participarán poco más de 400 deportistas, entre residentes y otros, llegados de distintos puntos del país, el continente y Europa. La segunda edición, largará el 17 de marzo próximo.

Durante la visita, participó también hija de la señora Forti; Javier Austin, organizador del evento y coordinadores del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR).