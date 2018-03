MALVINAS EN LAS CONSTITUCIONES PROVINCIALES

Según palabras de Moreno, “si bien fue amplio el abanico de temas que abordamos, se hizo hincapié en la Adición Constitucional. Una propuesta que plantea la necesidad de lograr se incorpore en las Constituciones Provinciales que aún no lo posean, un texto declarativo que reivindique nuestros legítimos derechos sobre los territorios del Atlántico Sur usurpados por el Reino Unido, e inmortalice el reconocimiento a los veteranos que combatieron en Malvinas”.

“Se expuso que la iniciativa no solo es necesaria sino también oportuna, ya que al ser diecisiete las provincias que aún no poseen textos malvineros en sus constituciones, es una excelente ocasión para enviar un claro mensaje no solo a quienes orquestan el retroceso al que asistimos en torno a la Cuestión Malvinas en nuestro país, sino a los propios criminales que usurpan nuestro terruño, teniendo el solo retrógrado argumento de las armas”.

“La indiscutible necesidad de adicionar los textos reivindicativos en las constituciones hizo que la centralidad la ocupara dirimir el camino formal que más conviene emprender, a la hora de buscar sean incorporados. La pregunta era: ¿enmienda o adición? ”.

“La enmienda tiene la ventaja de ser un modo explícitamente estipulado en todas las constituciones provinciales cuyo procedimiento está expuesto, aunque como contrapartida, los tiempos en que puede gestarse son extensos”.

“La Adición, tomada de la teoría de la mutaciones Constitucionales de Bidart Campos, es un proceso abreviado que permitiría, de mediar compromiso y voluntad política, lograr la incorporación con solo los tercios del cuerpo legislativo, cuestión que no solo haría más ágil el tratamiento y aprobación en la propia provincia, sino más sencillo de replicar si es tomado el antecedente como modelo por otros distritos”.

“Claramente debe entenderse y dejarse bien claro que la adición jamás podría transformarse en un latiguillo discrecional para modificar la constitución, ya que en este caso, la situación es muy particular, porque lo que se pretende incorporar es un texto declarativo, que no solo no contradice artículo alguno de nuestro sistema jurídico, sino que replica lo plasmado desde el año 1994 en la Disposición Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional”.

“Ambos modos están disponibles y serán las legislaturas quienes optarán por uno u otro, analizando todos los factores que incentivan la necesidad de obtener un resultado histórico-institucional a nivel nacional, que seguramente tendrá impacto internacional, a punto tal de quizás generar una inseguridad jurídica que encarezca de alguna manera la estadía de los usurpadores y sus mascotas implantadas”.

“Lo que quedó sellado es que cada uno de nosotros, desde nuestro espacio, vamos a realizar todo lo posible para lograr el objetivo, que entendemos va a ser un cambio rotundo en la visibilización de lo que piensa y siente el pueblo argentino, que no puede ni debe ser desoído por nuestro actual gobierno nacional, ni por ningún otro estado del mundo”.

“El agradecimiento a estos dos grandes dirigentes y al gremio que representan es enorme, ya que desde un primer momento nos acompañaron, y mostrándose siempre interesados y atentos al escucharnos, guiándonos con su experiencia y compromiso. Una actitud inolvidable que es digna de destacar”.