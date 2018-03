La coopertiva Magui Mar le reclama una deuda de más de 7 millones al Municipio de Ushuaia

"Lamento que el Municipio no haya respondido informes requeridos por concejales y que fueron aprobados con el voto afirmativo de todos. Eso es desconocer los roles de cada Poder del Estado. También me parece que no pueden desconocer que existió una prestación que además fue supervisada por inspectores municipales. ¿Por qué el intendente Vuoto no sólo desconoce la deuda sino que ni se gasta en responder un requerimiento que piden los concejales? En 2017 ya se presentó un pedido de informes y casi un año después, en la sesión de este miércoles, nos encontramos con que se repetirá dicho pedido de informes por la irresponsabilidad de un Ejecutivo que no tiene intención de cumplir con algo que corresponde, como es abonar la deuda que no se nos reconoce", analizó el gerente de Magui Mar.