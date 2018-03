Para el Gobierno el municipio de Río Grande propicia asentamientos en lugares no aptos

Sobre el deslinde de responsabilidades del Municipio de Rio Grande, el Secretario señaló: “los vecinos están cansados de un Municipio que se pasa declamando su autonomía, pero no se hace cargo de los problemas en serio de nuestros vecinos. No se trata solo de colocar flores y pintar cordones, hay temas estructurales que solucionar a nivel local. Entre ellos un tema tan importante para la salud pública de los riograndenses. El Municipio trabaja sin planificación, habilitando y propiciando asentamientos en un lugar que no es apto, y que puede tener complicaciones, a menos que le encontremos una solución en conjunto”.

“Desde la provincia estamos trabajando para resolver este problema del Municipio y buscando financiamiento con Nación, en un tema que es complejo. Pero no sirve de nada andar buscando peleas y discusiones; sino que hay que trabajar para las soluciones” destacó Toscani.

FALTA DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL

“Éste es un problema que se da en la ciudad desde hace más años, debido a una falta de planificación”, porque “no se puede estar diseñando un barrio alrededor de un problema, sin tenerlo en cuenta con el estudio de impacto ambiental”.

Recordó que “esas tierras fueron adquiridas por el municipio para hacer barrios, al lado de una laguna donde sabemos que desde hace años todos los veranos, cuando empieza a soplar el viento fuerte desde el oeste, tenemos problemas de polvo en suspensión que genera efectos sobre la salud, la operatividad del aeropuerto y también sobre la calidad de vida de ese barrio”.

“Ahí también tenemos un problema a tener en cuenta, y vemos que el municipio sigue planificando barrios alrededor de ese lugar, en el que hasta ahora no tenemos una solución definitiva al problema”, advirtió, y cuestionó que “se mande a la gente a vivir ahí sin tener en cuenta el impacto que sufre en su calidad de vida. Es muy irresponsable la acción del Municipio en este sentido, porque implica un riesgo ambiental y humano.”

Consideró que “el municipio tendría que haber pensado bien, y utilizado mejor los fondos para diseñar barrios al lado de un problema”.

HACIA UNA SOLUCIÓN

El secretario de ambiente informó que desde distintos sectores “hemos recibido propuestas y nosotros también hemos generado las nuestras, con diagnósticos, estudios y proyectos”.

En ese sentido aseguró que “los diagnósticos y los proyectos están, de pequeñas y grandes obras” porque “desde que asumimos en la Secretaría estamos cual es el mejor diagnóstico que nos permita arribar a la mejor solución. Lo que claramente no ayuda en nada es un Municipio que en lugar de hacerse cargo de lo que genera busca responsables afuera. Esto es una conducta sistemática, en lugar de proponer soluciones, echa la culpa a los otros. “

EN BUSCA DE FINANCIAMIENTO

“Desde la Provincia estamos trabajando para conseguir el financiamiento, que hasta el momento no apareció. Hemos recurrido a la antigua Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, en el Ente Nacional de obras y Servicios Sanitarios de Agua (ENOSA) y hoy seguimos con esta problemática”.

De todos modos subrayó que “a la traba del financiamiento la estamos trabajando con nuestro equipo de la Secretaría y de los equipos de trabajo de Gabinete, como de Obras Públicas”; e inclusive con el Secretario de Inversión Pública, para que sigamos tocando las ventanillas del Estado Nacional, para ver dónde podemos conseguir recursos para este proyecto, porque es complicado de encasillar dentro de lo que es obra pública o recursos hídricos”.

Por otro lado dijo que “este problema se genera en una propiedad privada, no es tierra del Estado; con lo cual, también estamos en un problema legal”. En ese marco, ratificó su postura de que “el municipio de Rio Grande tiene que intervenir ahí y hacer sus barrios con una planificación” que contemple “medidas de mitigación de este problema”.