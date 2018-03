Guillermo Navarro: “Vamos a dar continuidad a la liga municipal de fútbol infantil”

Navarro detalló que “con los profesores del Instituto planteamos la necesidad de organizar esta Liga y hoy tenemos 14 equipos masculinos y 15 femeninos inscriptos y participando”, y remarcó que “los padres acompañan cada fin de semana y agradecen la creación de esta Liga”.

Además, remarcó que “vamos a tratar de jugarla lo más que podamos” y si bien “vivimos en una ciudad donde nieva, eso no tiene que ser un motivo de cese”, y añadió que “lo hablamos con los profes y queremos jugar el mayor tiempo posible”.

Las categorías Sub 11 y Sub 13 de la Liga juegan en la cancha de césped natural Cocol Gómez y en la de césped sintético Hugo Lumbreras, mientras que las categorías Sub 9 y Sub 7 lo hacen en la cancha de césped sintético de la plaza del barrio Los Pinos.

Sobre este espacio, que fue puesto en valor y totalmente renovado por el Municipio, Navarro recordó que “cuando remodelamos el playón del barrio Los Pinos hablamos con el concejal Hugo Romero, que también está muy ligado al deporte, sobre la necesidad de preservarlo” y para ello “pensamos en un sereno, manejar los horarios desde el Instituto o que algún club lo apadrine”.

“el Intendente Walter Vuoto piensa seguir poniendo en valor otros playones, como el de La Cantera, el del Choconcito y los de Darwin y Canga; la idea es que una vez terminados la gente los preserve, que entienda que es de todos y que hay que cuidarlos y disfrutarlos”, amplió en diálogo con Radio Fundación Austral.

Por otra parte, expresó que junto al área de Salud del Municipio “llevamos el programa Deporte y Prevención en tu Barrio” mediante el cual “incentivamos a niños y adolescentes a practicar deportes y concientizamos sobre el riesgo del consumo problemático de sustancias, y a la vez generamos un sentido de pertenencia y responsabilidad en el cuidado de los espacios donde realizamos estas actividades”.

El vicepresidente del Instituto Municipal de Deporte también resaltó la realización de las colonias de verano como alternativa “para aquéllas familias que no se iban de vacaciones”, en las cuales “hicimos hincapié en las actividades al aire libre y en que los chicos disfrutaran y aprendieran sobre el entorno que nos rodea”.

Mencionó que durante la temporada estival en los espacios deportivos del Municipio “hubo actividades de distinto tipo destinadas a la comunidad”.

En cuanto a los trabajos de mantenimiento que se realizan en los distintos espacios deportivos de la ciudad el funcionario indicó que “ya comenzaron los trabajos en el natatorio Ana Karelovic, hay un plazo proyectado de obra de 20 días y estimamos que el 1 de abril tiene que estar en funcionamiento”.

Añadió que “estamos trabajando en la cancha de tenis para también ponerla en condiciones, ya compramos las redes y hablamos con un herrero para reparar el cerco y los postes donde va la red”.

En esa línea, manifestó que “antes de la fiesta de La Noche Más Larga queremos tener cubiertas cuatro necesidades del gimnasio “Cochocho” Vargas, entre ellas un piso que pueda desmontarse de acuerdo a las necesidades ya que se trata de un polo deportivo y cultural, vestuarios, el techo y el gas natural”.

“El ‘Cochocho’ es el único anfiteatro techado de la ciudad, siempre dijimos que el problema de Deporte era la falta de infraestructura y estamos trabajando en eso”, continuó.

Finalmente, Navarro destacó que “armar el Consejo Municipal de Deporte es una materia pendiente y espero que este año podamos concretarlo” y para ello “vamos a sentarnos con las Federaciones y Asociaciones que estén en situación regular para armarlo y ayudar a aquéllas que no lo están”.

“Hay que sentarse y plantear cuál es el camino que queremos seguir, creo que todos queremos lo mismo y eso es el crecimiento del deporte en nuestra ciudad”, concluyó.