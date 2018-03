Sujeto escrachado en las redes sociales por escribir las rocas del Glaciar Martial

Es despreciable no sólo el acto de dejar graffiteada una roca sino el hecho de vanagloriarse impunemente por redes sociales de haber llevado a cabo semejante acto vandálico en clara muestra de que dicho comportamiento no será juzgado. Sin embargo, a fuerza de réplicas y difusión a través de las mismas redes sociales, se pudo no sólo dar con el autor del hecho sino que ha motivado a un repudio generalizado, lo cual habla del compromiso con el que a veces podemos toparnos para, así, juntar fuerzas y exigir la reparación del esbozo artístico cometido por un tal Ernesto Coria, quien ha visitado el Glaciar Martial el 28 de febrero y lo dejó inmortalizado en la roca mencionada arriba.