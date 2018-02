“Hay que trabajar en conjunto a favor de los vecinos”, destacó Pino

Este viernes el presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia acompañó a la gobernadora Rosana Bertone en el recorrido que la mandataria efectuó junto al intendente Walter Vuoto y al ministro del Interior Rogelio Frigerio.

La caminata comenzó en el barrio Bahía Golondrina “donde se realiza un intenso trabajo reacondicionar cuarenta y un edificios”, mencionó Pino. “Estas obras, que cuentan con un financiamiento nacional de más de cincuenta y nueve millones de pesos son un claro ejemplo de que trabajando en conjunto se logran soluciones para los vecinos que puntualmente en este sector de la ciudad esperaban obras de esta magnitud desde hace muchísimos años”, resaltó.

Posteriormente, la comitiva se dirigió hacia la planta de tratamiento de efluentes cloacales que la DPOSS (Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios) construye en la desembocadura del arroyo Grande.

Pino señaló que “esta obra es financiada en más de un sesenta por ciento por el Ministerio del Interior y en más de un treinta y tres por ciento por el Gobierno de Tierra del Fuego”. Asimismo, remarcó que “va a beneficiar al Valle de Andorra, al barrio Akar y a toda la zona norte de Ushuaia”.

“Las obras que está realizando el Gobierno provincial, a través de la DPOSS, son históricas con inversiones extraordinarias por dos mil setecientos millones de pesos”, subrayó Pino e indicó que “las obras cloacales no sólo mejorarán la calidad de vida de miles de vecinos sino que además serán inmensamente importantes en el cuidado del medio ambiente ya que no se arrojarán más efluentes al canal Beagle que no hayan sido depurados previamente en las plantas de tratamiento cloacal”.