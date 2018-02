Ayala: “Esperamos anuncios que se transformen en soluciones concretas”

El vicepresidente 1º del Concejo Deliberante de Ushuaia, Gastón Ayala (MPF), reflexionó sobre el inicio de la actividad legislativa de este año, que quedará inaugurada este jueves en sesión, con el tradicional discurso del Intendente hacia la comunidad. “Los vecinos piden más y mejores servicios, seguridad vial e inversión en obra pública”, dijo el edil.

El concejal del Movimiento Popular Fueguino consideró que “estamos entrando en la segunda mitad de este Gobierno municipal, sin embargo todavía vemos que la ciudad necesita más atención”. En ese sentido, evaluó que “el mensaje del Intendente debería ser reflexivo, pero sobre todo contener anuncios concretos, porque la gente sigue esperando mejoras sustanciales que todavía no se concretaron”, analizó.

Ayala enumeró los principales reclamos de los vecinos. “El estado de las calles, más espacios recreativos, inversión en seguridad vial –controles, señalética, educación en las escuelas, campañas de concientización-, son pedidos permanentes en todos los barrios”, señaló el edil, y agregó que “un tema urgente es articular las acciones necesarias para que los servicios lleguen todos los barrios, especialmente el transporte público de colectivos y la recolección de residuos”, sostuvo.

El concejal MPF advirtió que “los anuncios no alcanzan, si no se transforman en soluciones verdaderas para los vecinos”, y en ese punto, “es tiempo de ver un real avance en la urbanización General San Martín, para llevar tranquilidad a las familias que necesitan respuestas concretas, y que todavía están pagando alquiler, y no pueden proyectar su vivienda propia en un espacio donde no ven avances”, cuestionó.

El concejal Gastón Ayala (MPF) resultó elegido por sus pares, a cargo de la Vicepresidencia 1ª del Concejo Deliberante en el período legislativo que comienza. “Es una gran responsabilidad, que marcará un año de mucho trabajo”, aseguró. En este contexto económico y social, anticipó “una etapa difícil, pero que nos encuentra trabajando junto a los vecinos, donde el diálogo deberá ser protagonista”.