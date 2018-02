Referentes del Programa Nacional PROTEGER se reunieron con el ministro Ruckauf

Referentes de "PROTEGER" (Proyecto de protección de la población vulnerable contra las Enfermedades No Transmisibles) visitaron la Provincia y mantuvieron reuniones con autoridades y equipos técnicos del Ministerio de Salud.



PROTEGER tiene como eje estratégico combatir las enfermedades no transmisibles y se propone como objetivos reducir la prevalencia de factores de riesgo, la mortalidad por estas enfermedades y mejorar el acceso y la calidad de atención médica.



El ministro de Salud Guillermo Ruckauf encabezó el primer encuentro de trabajo; del que también participaron el secretario de Administración Financiera e Infraestructura Sanitaria Víctor Díaz; la subsecretaria de Relaciones Interinstitucionales y con la Comunidad Cintia Susñar; el director de Atención Primaria Zona Sur Pablo Perachia; y la Directora de Promoción y CUS Verónica Pani.



La comitiva del Ministerio de Salud de la Nación estuvo compuesta por el responsable de la Coordinación Territorial del Proyecto Proteger Eric Goyos; la referente de Patagonia de la Dirección de Promoción y ECNT Analía Lara; y la responsable de Patagonia del Proyecto Proteger Mariel Spada.



Goyos contó que "estuvimos trabajando con el Ministro, las autoridades y el equipo técnico buscando darle un nuevo impulso al Programa" y detalló que "su abordaje principal está orientado a las personas con enfermedades crónicas, buscando impactar no sólo en lo que tiene que ver con los servicios de salud, sino también trabajar aspectos que tienen que ver con la promoción de la salud en tres líneas principales: la reducción del consumo de sodio y de tabaco y la promoción de la actividad física".



"Las enfermedades crónicas tienen una alta incidencia en la mortalidad, no sólo en la Argentina sino en el mundo, pero su lugar en la agenda sanitaria, política y social es incipiente" consideró el profesional, y que por ello "el Programa viene a promover la visualización del impacto que tienen estas enfermedades y la necesidad de hacer acciones en distintos sentidos".



El referente de Nación comentó que "se promueven distintas instancias de capacitación y/o de modificación de procesos de trabajo, que permitan una atención que redunde en mejores controles y seguimientos de las personas con enfermedades crónicas".



Julio Cardozo, subresponsable del Programa Provincial de Control de Enfermedades No Transmisibles, añadió por su parte que "nos reunimos para ultimar los detalles para el desembarco del Programa Proteger en la Provincia".



"La idea es cambiar el paradigma de atención y la forma en qué miramos la enfermedad crónica", contó el doctor, con el objetivo de que "estos pacientes tengan una mejor calidad de vida y una mejor atención médica".