GESTIÓN MENOS TRANSPARENTE GRACIAS A BERTONE

Rosana Bertone lo hizo. Tierra del Fuego es una de las provincias menos transparentes y no para de sumar retrocesos. A la regulación de la distribución de la pauta oficial convirtiendo a la primera provincia en hacerlo, o a la prohibición de la minería a cielo abierto en concordancia con los reclamos por el cuidado ambiental, la implementación del portal de Gestión Transparente fue otro hito en la gestión de Fabiana Ríos que significó incluso el reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) , el Centro de Estudios Patagónicos y hasta el OCE Research Centre de la EMLYON Business School de la ciudad de Lyon, Francia. Bertone no sólo aplica drásticos recortes en la política salarial o en los fondos para los municipios: también recorta la información al público y la discrecionalidad queda bajo el manto de la sospecha permanente en el devenir “democrático y republicano”.

Según un informe elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), denominado Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), Tierra del Fuego en 2017 se ubicó en el puesto 17 del ranking, que encabezó la provincia de Córdoba seguida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este Índice, que representa una medición que posibilita conocer cómo se usan las nuevas tecnologías de información y comunicación para promover la apropiación ciudadana de los datos sobre la utilización que los gobiernos hacen de los fondos públicos. Tan elemental factor, sobre todo en un sistema democrático y republicano, con la soberanía popular y un esquema de pesos y contrapesos que limiten el poder del gobernante y disminuyan la discrecionalidad, es un eje rector que sirve de fundamento para mejorar siempre este tipo de iniciativas. Sin lugar que no ha sido la filosofía del grupo gobernante que rodea a Bertone. Mientras se dejaba fuera de línea el antiguo portal de Gestión Transparente, no sólo quedaba a criterio de un grupo de funcionarios el conocimiento del uso y la distribución de los recursos: también se eliminaba información sensible que hoy podríamos valorar, como el detalle de individuos y organizaciones que perciben subsidios y ayudas del Estado en concepto de RUPE, Red Solidaria o Veteranos de Guerra, lo que evitaba la duplicidad de la inversión social.