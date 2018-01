Pino anticipó que denunciará a blog anónimo por informar erróneamente sobre el Centro Cultural y Político Nueva Argentina

En referencia al artículo, sin firma y sin datos fehacientes sobre la titularidad del medio que publicó la información, Pino, que además es vicepresidente del PJ fueguino, criticó la noticia alegando que carece de todo tipo de fundamento, haciendo hincapié en el hecho que el medio que la publicó no tiene seriedad "dado que se esconden detrás del anonimato, por lo que realizaré una denuncia penal para que se investigue y así como también en el ámbito civil. Oportunamente daré a conocer el contrato de comodato firmado con el representante del empresario español dueño del local".

El edil además dijo que “es lamentable estar explicando este tipo de cosas, no es más que una intencionalidad, donde se hace únicamente agravios a un grupo de personas que de buena fe han decidió abrir un Centro Cultural y Político. Detrás de todo esto no hay siquiera una investigación periodística, porque no tiene los más mínimos criterios de responsabilidad que ello conlleva, por lo que esto nos lleva a tomar acciones que van desde una denuncia penal y civil. Cuando algunos se esconden detrás de esto, el autor de esto cae muy bajo”.

En referencia a la situación del local en cuestión y como se tomó la decisión de aprovechar el lugar que, vale recordar, está abandonado hace más de una década, Pino relató que “Buscando un local se nos ofreció este lugar que estaba abandonado, en desuso, antiguamente en dicho predio, que está ubicado en la avenida San Martín al 1000, hubo una tienda, funcionó Rentas de la Municipalidad y parte del Banco de Tierra del Fuego. Nosotros pudimos acceder por intermedio de un representante del dueño, dado que el mismo es un empresario español que compró el lugar donde se encuentra el Centro Cultural y que se extiende hasta la esquina de San Martín y Don Bosco. A través de su representante hicimos un contrato de comodato y desde ese momento comenzamos a realizar diferentes mejoras en el lugar con el aporte y las ganas de los propios militantes. Las mejoras que se han hecho van a quedar para la empresa con la cual hemos firmado el comodato, el cual fija que tenemos derecho de uso y usufructo hasta el año 2020, así que vamos a publicar el contrato que hemos hecho con la empresa y esperemos que esto sirva para clarificar la situación”, finalizó.