Temari: “GEN se pone a disposición para participar de una estrategia conjunta para denunciar la explotación de petróleo en Malvinas”

El presidente de Generación para un Encuentro Nacional (GEN), Distrito Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Fernando Temari, se refirió al anuncio realizado por el CEO de Rockhopper Exploration, Sam Moody, quien anticipó que para antes de fines de 2018 estarán explotando recursos hidrocarburíferos off shore en proximidades de las Islas Malvinas. “Representa un nuevo atropello que sin duda el Reino Unido apoya, así que no sólo no debemos quedarnos callados sino que tenemos que abroquelarnos en defensa de la soberanía argentina de las Islas, dejando de lado intereses partidarios, personales o lo que fuere. Por eso, desde GEN nos ponemos a disposición del gobierno provincial y nacional para participar en la elaboración de una estrategia conjunta que lleve este tema a los organismos internacionales porque si hay algo que sobra, son los antecedentes que avalan la postura argentina y en la que no debemos para nada retroceder”, afirmó el dirigente.