Eximirán del pago de libreta sanitaria a quienes presenten certificación negativa

Bocchicchio señaló que “planteamos esta propuesta visualizando la actual situación económica que incluye retracción de la actividad productiva con el consecuente aumento del desempleo y el impacto directo de las medidas a nivel nacional en nuestra provincia por la baja del consumo interno y la disminución de los impuestos a las importaciones de bienes competitivos a los que se producen en las fábricas locales, sumando a estas variables la inflación constante”.

“Acceder a la libreta y el curso de manipulación de alimentos hoy le cuesta a los vecinos entre 300 y 750 pesos, puede sonar un dato menor pero no lo es para aquellos que no tienen empleo y para acceder a un trabajo necesitan sí o sí cumplimentar estos requisitos. Hemos evaluado que no hay un impacto significativo sobre las cuentas públicas al aplicar esta eximición” aseguró.

En esta línea, el concejal de ECoS dijo que “como es conocido, la actividad económica de la ciudad está fuertemente estructurada en el sector servicios, el cual incluye al gastronómico, transporte, cuidado de personas, peluquerías y prácticas de belleza y a gran parte de los pequeños emprendedores locales en diversos rubros que obligatoriamente deben poseer Libreta Sanitaria para ejercer su actividad”.