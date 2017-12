El diputado por Tierra del Fuego, Matías Rodríguez (FPV-PJ), adelantó que este jueves votará en contra de la reforma previsional que impulsa el Gobierno nacional. "No vamos a votar a favor del recorte a las jubilaciones. No vamos a ser cómplices del saqueo a nuestros abuelos", sostuvo.

Para Rodríguez, "los jubilados fueguinos y los veteranos de Malvinas son los principales afectados por la reforma previsional del Gobierno de Macri. En marzo de 2018 van a cobrar entre 900 y 2700 pesos menos en sus haberes".

"La reforma previsional es un ajuste de 100 mil millones de pesos que son utilizados para pagar intereses de la deuda externa. Cambiemos y sus aliados se hacen los fuertes con los débiles... pero son débiles con los fuertes", indicó.

Y agregó: "17 millones de argentinos se van a ver afectados si se aprueba la reforma previsional que plantea el Gobierno nacional. El año próximo, el gobierno de Macri va a aumentar las jubilaciones mucho menos que lo que les corresponde por ley. Y mucho menos que lo que aumenta la canasta de productos que consume un jubilado".

Con la ley vigente, "en marzo de 2018 la jubilación mínima en Tierra del Fuego debería ser de $11.615. Con la reforma que propone Cambiemos la jubilación mínima será de $10.723. Es simple, le van a sacar a cada jubilado de la provincia $893 de su bolsillo".

"¿Cuánto le van a sacar a todos los jubilados de todo el país? 100 mil millones de pesos. Es mucho, si. Lo necesario para que las grandes empresas mineras y sojeras paguen menos retenciones y para pagar los intereses de la deuda externa", criticó el diputado del Frente Para la Victoria.

Y concluyó: "esta reforma va a afectar de manera directa a jubilados y a beneficiarios del sistema de previsión social fueguino. Pero nos va a afectar a todos. Porque reduce el poder de compra de miles y miles de argentinos, que van a dejar de consumir en el comercio del barrio o comprar los productos que fabricamos en Tierra del Fuego".

"No queremos que los jubilados pierdan sus ingresos y por eso propusimos que mantengan la fórmula actual , que claramente es más beneficiosa, o que generen una superadora. La propuesta de Cambiemos nos afecta a todos, y como lo he dicho antes, no vamos a acompañar reforma laboral que afecte a los trabajadores ni reforma previsional que afecten a nuestros viejos” finalizó.