"La política del intendente de Vuoto es buscar lo mejor para los vecinos de la ciudad y de la provincia"

Gallo destacó que “nunca evitamos el diálogo, siempre fuimos a las reuniones a las que nos convocaron y esta oportunidad no fue la excepción”, y en ese marco “dimos la discusión, consensuamos algunos puntos y otros no, pero siempre buscando lo mejor para Ushuaia y para los vecinos tratando de que la ciudad no se vea perjudicada en este contexto por el cual las provincias están sufriendo un embate importante de parte del Gobierno nacional perdiendo recursos, cediendo facultades y en un marco macroeconómico preocupante con medidas que impactan en el bolsillo de los trabajadores”.

El funcionario resaltó que “logramos un consenso que creemos que es bueno para el Municipio de Ushuaia y además pudimos zanjar algunas diferencias que teníamos con la Provincia”, mientras que “otras cuestiones las vamos a seguir discutiendo a lo largo del tiempo porque creemos que el diálogo tiene que continuar; vamos a seguir conversando y analizando y vamos a estar a la espera de la evolución de las medidas nacionales a lo largo del año que viene porque el margen de incertidumbre es importante”.

Explicó que “consensuamos dos o tres ejes fundamentales”, y uno de ellos “tiene que ver con la responsabilidad fiscal, hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso nacional que modifica la vigente, y que a partir de la firma del consenso fiscal con la Nación las provincias se comprometen a adherir e impulsar la adhesión de los municipios”.

“Por eso uno de los puntos que se establecieron en el consenso que suscribimos tiene que ver con una ley provincial de prácticas fiscales que va a ser presentada a la Legislatura, a la cual vamos a presentar nuestra adhesión a través del Concejo Deliberante, que tiene que ver con la conducta fiscal del Municipio y ciertos parámetros que se establecen para que esa conducta fiscal sea sana y sustentable en el tiempo”, amplió.

No obstante, aclaró que “hay requisitos a los que las provincias se están comprometiendo que para nosotros son una formalidad ya que estamos cumpliendo con los mismos”, y en ese sentido indicó que “se nos decía que era el paso que teníamos que dar, por ejemplo, para acceder al préstamo que todavía está pendiente para la compra de colectivos”. Y agregó: “Una vez que el proyecto sea presentado en la Legislatura nosotros presentaremos nuestra adhesión ante el Concejo Deliberante, lo que permitirá que accedamos a ese crédito y que en el caso de una eventualidad como la necesidad de endeudamiento para obras públicas o para compra de bienes de capital tengamos la autorización directa”.

Además, detalló que “otro punto importante que acordamos fue la ratificación de la decisión de mantener en el ámbito provincial el sistema de previsión social para servidores públicos”, y en función de ello “se van a definir algunas medidas estructurales o de fondo que tienen que ver con la sustentabilidad del sistema a futuro”.

En esa línea, hizo referencia a la emergencia previsional y la necesidad de medidas “que permitan que el déficit de la caja previsto para los próximos tres años se pueda cubrir sin que sean los municipios y organismos aportantes a dicho sistema los que carguen con el peso del déficit”.

“El objetivo es que se tomen medidas que permitan alivianar esa carga, por ejemplo que los bonos que van a recibir las provincias por ese 15% que se les retenía para financiar al ANSES se destinen en su totalidad a financiar el déficit del sistema de previsión social”, explicó, y remarcó que “la decisión del Intendente es trabajar en línea con la sustentabilidad del régimen previsional”.

En cuanto al nuevo proyecto de presupuesto municipal 2018 presentado en el Concejo Deliberante, Gallo especificó que “prevé menos recursos de coparticipación nacional y provincial”, y en el caso de la coparticipación nacional “lo que se prevé en el consenso que firmamos con la Provincia es una compensación, ya que Nación compensará a las provincias la baja de recursos mediante fondos para obra pública y programas sociales que serán administrados por las provincias y que serán coparticipados a los municipios”.

Sin embargo, advirtió que “hay otras compensaciones a la Provincia que no son coparticipables, por lo que estimamos una caída de recursos de 190 millones de pesos en relación al presupuesto que habíamos presentado en septiembre”.

A ello sumó que “también eliminamos completamente 177 millones de pesos previstos para obra pública que estimábamos íbamos a recibir del sector público nacional, ya que todo indica que no habrá asistencia directa a las provincias y los municipios para obras. Si eventualmente aparecen fondos los incorporaremos al presupuesto”.

Por último, el responsable de las finanzas municipales sostuvo que “vamos a seguir trabajando en la búsqueda de acuerdos y consensos ya que la voluntad de la política del intendente Vuoto es buscar lo mejor para los vecinos de la ciudad y de la provincia” y porque “no somos ajenos a la realidad que nos toca vivir, la situación que se vive es preocupante y las medidas que está tomando el Gobierno nacional están impactando fuertemente en la gente”.