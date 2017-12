El Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas sesionó en la UNTDF

En este marco, la vicerrectora de la UNTDF, Ing. Adriana Urciuolo y la secretaria de Extensión Universitaria, Mg. Karin Otero, presentaron ante el Consejo honorario -integrado por sectores gubernamentales, políticos, ex combatientes y Organizaciones No Gubernamentales vinculadas a la temática- las acciones que la Universidad actualmente desarrolla en materia de docencia, investigación y extensión a los efectos de promover la malvinizacion de la comunidad de Tierra del Fuego.



En ese sentido, el programa de trabajo de la UNTDF, incluye en el corto plazo la creación de una Cátedra Libre sobre Malvinas, que encuadrará diversas iniciativas, entre ellas un ciclo de charlas abiertas que servirán como disparador para instalar el debate en la comunidad fueguina y el sistema Universitario Nacional. Asimismo, en una segunda etapa se proyectará la incorporación del contenido en los planes de estudios de las carreras.



El profesor del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación (IDEI) Ricardo Chiarvetto también tomó la palabra para presentar los alcances del proyecto de investigación denominado: “Relaciones de intercambio de bienes y servicios entre Islas Malvinas y áreas adyacentes”, impulsado conjuntamente con los docentes investigadores Maia Gessaga y Ricardo Frías (director del proyecto).



La vicerrectora Adriana Urciuolo destacó que “la Universidad está fuertemente comprometida con el desarrollo del territorio, través de la producción de conocimiento nos ponemos al servicio del Observatorio con el fin de iniciar una etapa de trabajo en conjunto”, sostuvo.



Cabe recordar que el Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas tiene por objeto estudiar, promover, analizar, desarrollar e impulsar acciones atinentes a la Cuestión Malvinas, en un ámbito de planeamiento y desarrollo de programas de coordinación de políticas mancomunadas a tal efecto. Las opiniones o decisiones aprobadas por el Consejo revisten el carácter de recomendaciones no vinculantes al Poder Ejecutivo.