El objetivo de la Municipalidad de Ushuaia es atender las necesidades de los más vulnerables, dijo Becerra

De la convocatoria, que consideraron los comerciantes necesaria y urgente, participaron por el Municipio el secretario de Gobierno, Omar Becerra junto a la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Malena Teskiewicz, el Director de Comercio Claudio Núñez Olivera y el Director de Bromatología, Carlos Alcalde. Lo hizo también la Secretaría de Comercio Interior de la Provincia, Desarrollo Social provincial y nacional, AREF y representantes de la Aduana.

Se trataron los temas vinculados a la comercialización de mercadería en la ciudad, fundamentalmente relacionados a los circuitos de economía social. “Mantuvimos un extenso diálogo con la Cámara de Comercio donde pudimos pensar juntos sobre todos los preconceptos que existen y se sostiene desde el discurso, muchas veces discurso dominante y, por otro lado, lo que es la realidad”, dijo el Secretario de Gobierno Omar Becerra. “Además de nuestra secretaría que incluye lo que es Bromatología y Comercio, también estuvieron funcionarios de jurisdicción provincial y nacional, como la Aduana. Fue muy bueno poder responder a todas las inquietudes de los comerciantes de la ciudad y aportar desde nuestra Municipalidad y nuestras funciones, desde el gobierno provincial que hace otro tanto en esta complicada coyuntura social y desde el gobierno nacional con la fundamental tarea de la Aduana”.

Durante la reunión se abordaron las modalidades de trabajo que adquirieron los feriantes y emprendedores que participan en las expo-ferias realizadas en la ciudad. El secretario de Gobierno Becerra indicó que “me parece fantástico encontrar un mecanismo para lograr un perfecto funcionamiento y no saltear el margen de la legalidad, teniendo en cuenta el contexto socio económico en el que vivimos”. Asimismo, observó que “habría una minoría que estaría incurriendo en esta modalidad, la cual debe ser atendida pero no se debe castigar al resto de los trabajadores, dado que no significan una competencia desleal para el comerciante”.

Vale mencionar que desde la Cámara de Comercio ofrecieron compartir capacitaciones para los emprendedores, enmarcadas dentro de la Confederación Argentina de Mediana Empresa, para lograr un mejoramiento en la comercialización de los productos.

Por su parte, la secretaria Malena Teszkiewicz pidió “sensibilización para atender este tipo de causas, dado que trabajamos para dejar la tarea de asistencialismo y formar a los emprendedores para sustentar la economía de sus familias”.

Finalmente, Becerra instó a efectuar una mesa de trabajo donde participen las diferentes áreas del gobierno nacional, provincial y municipal para “atender las necesidades de los más vulnerables, teniendo en cuenta que las expo-feria sociales albergan al menos unos 450 emprendedores, con la característica de que en su mayoría en estos espacios encuentran su única fuente de ingresos”