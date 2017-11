Finalmente los predios destinados a Renacer se mantendrán a valor 2012

Por mayoría los concejales de Ushuaia establecieron que el valor de los predios para las viviendas de Renacer será el estimado al momento de la firma del convenio entre el municipio y esa cooperativa. El acuerdo se rubricó en noviembre del año 2012. El oficialismo no acompañó el proyecto pero, en caso de ser vetada, la ordenanza contaría con los 2/3 necesarios para la insistencia, ya que fue aprobada por 6 a 1.

Los concejales sostuvieron que el proyecto responde a las reiteradas presentaciones que hicieron los integrantes de la cooperativa en las que plantearon la necesidad de definir finalmente un valor de la tierra para poder continuar con los trámites de pago de los respectivos predios.

En ese sentido el concejal Juan Manuel Romano (UCR) explicó que “es justo que el congelamiento del precio sea al momento que entregaron la tierra. No vamos a permitir, de ninguna manera, que Renacer u otros vecinos sean perjudicados por una desprolijidad del Ejecutivo que quiere hacerse unos pesos más, porque no hay ninguna excusa que le explique a los vecinos por qué tienen que pagar un precio que se estableció el año pasado cuando hace mucho más años que ya se les dio la tierra a la Cooperativa”.

Por su parte el concejal Juan Carlos Pino (FPV – PJ) sostuvo que “coincido con el concejal Romano que es un fehaciente defensor de la cooperativa. Además quiero aclarar que nosotros realizamos una serie de reuniones con los funcionarios municipales y el presidente del IPV para establecer el traspaso y valor de las tierras y nunca llegamos a nada”.

Pino analizó que “lo más preocupante es que no se puede entender que las viviendas ya están construidas en un 80% y que no se pueden usar; el vecino sigue pagando un alquiler cuando su casa ya está a punto de ser terminada pero no se puede entregar y si seguimos esperando solucionar este tema, las viviendas van a estar terminadas y nosotros vamos a seguir discutiendo”.

Por su parte el concejal Hugo Romero (FPV) solicitó que el asunto sea analizado en comisión, moción que no prosperó.