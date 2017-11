Vecino del Mirador de los Andes pide información sobre el Relleno Sanitario a la Secretaría de Ambiente

En declaraciones realizadas a este medio, Temari sostuvo que "Presenté una nota porque siempre se habla del relleno sanitario, de la vida útil de dicho espacio y del tratamiento de residuos, me pareció importante poder, como vecino de una zona que tiene bastantes problemas con la recolección de residuos, ver qué pasa con el relleno. Vivo en Ushuaia hace casi 15 años y tenemos el privilegio de vivir en un entorno maravilloso. No podemos desperdiciar los paisajes y el ambiente".

Temari, a su vez, evaluó que le resulta raro el crecimiento en altura del Relleno Sanitario. "Si ingresan residuos provenientes del Parque Industrial, deberíamos recordar que hay empresas que en teoría están comprometidas con el reciclado o la reutilización de residuos. Amén de que si no hubiese recaudos de parte de parte de las empresas, el Municipio mismo tiene el poder de policía que lo habilita a ejercer la función de control de que lo que puede estar pasando no suceda. O sea que, de una u otra manera, a alguien se le están escapando los residuos y nadie ve nada. Pero no es porque lo hagan bien. Solamente con ir al Relleno y quedarse un rato, vamos a ver todos lo que está pasando", detalló.

En la nota, que presentó luego de haber hecho una recorrida a fin de tomar registro fotográfico del Relleno Sanitario, Temari solicita información sobre residuos provenientes de las industrias, residuos provenientes de procesos de reciclado y cuidados que llevan adelante quienes trasladan en camiones los residuos hasta el Relleno, dado que muchas bolsas de residuos terminan desparramadas en el camino. "Existen leyes provinciales, ordenanzas municipales, programas que pusieron en marcha las administraciones. Pero más allá de lo que diga la letra fría de las normas, hay que tener una serie de procedimientos internalizados, que no sabemos si efectivamente los tienen. Por eso me parece que es importante que los funcionarios del área de Ambiente pueda difundir este tipo de cosas. Quiero creer que hay un trabajo conciente y responsable. La idea es que en la respuesta lo digan, y si no lo hubiese, sería bueno que se haga lo correspondiente a tales efectos", especuló el vecino.