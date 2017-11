Avanzan las obras de ampliación del Hospital Regional de Ushuaia

El secretario de Obras Públicas, Hugo Andrusyzsyn, confirmó este avance, a pesar que al comienzo “tuvimos problemas porque el suelo del espacio en el que se va a construir es realmente muy malo, por la poca capacidad admisible que tiene, para hacer las fundaciones (bases)”.

Ante esta situación, “y como en la Isla no hay gente que haga este tipo de trabajos”, el funcionario dijo que “dentro del Ministerio de Obras Públicas tenemos un Departamento de Laboratorio excelente, que no estaba bien aprovechado; lo utilizamos para hacer las tareas que no se podían hacer ni siquiera en forma privada”.

“Así que con equipos propios y la colaboración de otras personas y personal nuestro, realizamos los estudios para hacer las bases y terminar el cálculo de estructura del Hospital”, comentó.

El arquitecto Andrusyzsyn estimó que el asunto del suelo estará resuelto “en los próximos días”, y anotó que “la empresa concesionaria de la obra tiene plazo hasta el 15 de noviembre para presentar los cálculos e iniciar la obra”.

“Pero estamos avanzando con la obra”, ratificó, y anotó que “hemos hecho ya la limpieza, se han sacado las viviendas que estaban en el lugar, salvo una, que es donde funcionaba Radio ‘Fundación Austral’, que en breve será trasladada a otro lugar”.

El funcionario estimó que la empresa “estaría habilitada para recibir el anticipo financiero en 30 días, posterior a la presentación de toda la documentación” e indicó que “algunos permisos ya los tiene, pero le restan otros que está terminando”.