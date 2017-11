Presupuesto: “Necesitamos más claridad en los números”, sostuvo Ayala

“No va ser raro corregir errores-admitió- pero lo que me llama la atención y me preocupa es que haya implementado en mil millones de pesos en este contexto que vivimos y que en el 2018 los fondos no se prevén de forma clara. Mi duda y mi miedo se generan en que estemos aprobando un Presupuesto donde no estén los recursos generando un déficit sobre todo cuando hablamos de deuda y demás”.

“Entonces necesitamos más claridad en los números: como van entrar, en que se van a gastar; pero sobre todo si el Ejecutivo evaluó un poco las medidas económicas del Gobierno Nacional y como impactarán en el Presupuesto”, aseveró el parlamentario comunal.

En este marco, precisó que “no me queda en claro” sobre el origen de unos 90 millones de pesos en deuda de parte de la Provincia. “Por eso pedimos que vengan las áreas y más que nada cuando ponemos en el presupuesto estas supuestas deudas. Pero no hay nada que nos haga ver que eso se cobrará y entrará al Municipio. Necesitamos luz sobre esos puntos oscuros porque sino trataremos un proyecto que habla de 3 mil millones de pesos y no lo quiero aprobar de esta forma”.

Para finalizar Ayala espera que los funcionarios expliquen y “que ingresen otro tipo de información”.

Fuente- Ushuaianoticias