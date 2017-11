Rechazaron anuncios que afectarían en forma negativa a la industria fueguina

Los concejales expresaron el rechazo a las medidas anunciadas por el Ministro de Hacienda de la Nación, Nicolas Dujovne. El presidente del Concejo Juan Carlos Pino (FPV – PJ) afirmó que “la reducción del 12% o 17% representa la quita de $2.500 millones para el Estado, y la pérdida de 15 mil puestos de trabajos en forma directa”. El proyecto no contó con el voto del concejal Tomás Bertotto (PRO).

Los concejales aprobaron por mayoría el rechazo a los anuncios nacionales que disponen la eliminación de los impuestos internos a televisores, monitores, celulares y otros productos similares “por cuanto representaría un impacto negativo en el desarrollo económico y social de la Provincia”.

El concejal Juan Carlos Pino se refirió al proyecto presentado por Nación y manifestó el total repudio por parte del Concejo Deliberante, postura que se girará a la Legislatura, al Gobierno, Municipio, senadores y diputados.

“Celebro el pronunciamiento del intendente Walter Vuoto, el accionar del sector metalúrgico que se presentó a la reunión de gabinete con la Gobernadora; celebro la unión de los gremios porque esta es la acción que está esperando el pueblo fueguino”, remarcó el edil y adelantó que “ayer nos reunimos con el presidente de Concejo de Río Grande para unificar posturas de rechazo en un encuentro que prevemos realizar en Tolhuin, dejando de lado las diferencias”.

El concejal Silvio Bocchicchio (ECoS) evalúo que “estamos en un escenario donde el diálogo es la herramienta fundamental, donde debemos unir fuerzas porque que en caso de avanzar con esta propuesta Tierra del Fuego se vería severamente perjudicada”.

En este marco el edil Bocchicchio sostuvo que las medidas nacionales para con la Provincia “nunca fueron beneficiosas” porque “en abril de este año el gobierno nacional eliminó las regalías, lo que provocó la caída de 5 mil puestos de trabajos”.

En tanto el concejal Hugo Romero (FPV) afirmó que “este proyecto pretende traer consecuencias nefastas en nuestra Provincia, y uno como político de este sector llama a todos los entes políticos y sindicatos para que tomen dimensión para poder hacer frente y acompañar la defensa de los derechos”.

El concejal Ricardo Garramuño (MPF) recriminó las medidas y dijo que “si éste es el camino para entablar una comunicación, están muy equivocados”, en alusión al gobierno nacional.

El mopofista Gastón Ayala evaluó que “si hay un partido que defendió la Provincia fue el MPF, y hoy no va a ser la excepción, porque este anteproyecto o proyecto, si avanza, está mostrando una mirada muy particular y profunda que tiene Nación hacia Tierra de Fuego. Creo que es un momento histórico que nos compete a todos y debemos trabajar para preservar la calidad de vida de los fueguinos. Tenemos que levantar todas las voces, esto no es sólo un problema de la UOM, este impacto (negativo) los recibiríamos todos”.

En tanto el concejal Tomas Bertotto se manifestó en contra del pronunciamiento de rechazo y sostuvo que “no estoy de acuerdo porque es un proyecto que debe ser analizado, estudiado; hoy sólo estamos leyendo la letra gruesa de un anteproyecto y si la gobernadora cree que la Provincia se verá afectada debe tener reuniones con quienes corresponda. La Provincia de Tierra de Fuego es la más beneficiada con los fondos que gira Nación con recursos bonaerenses para desarrollar obras en la ciudad”, aseveró.

“Es un justo reclamo ante el gobierno nacional que avanza sobre lo que por derecho nos corresponde a los fueguinos, y como provincia geopolítica enmarcada en 1972 por la ley 19.640 generadora de la población, de la industria y del trabajo”, detalla el asunto aprobado por unanimidad.

Además los concejales se pusieron a disposición del gobierno provincial “acompañando y apoyando las gestiones que realice la gobernadora Rosana Bertone en la defensa de la industria fueguina y de las fuentes laborales”.

La normativa convoca a “la unidad de todos los sectores sociales, políticos, sindicales, universitarios para que en forma conjunta avancemos en acciones necesarias en pos del bienestar y protección del pueblo fueguino”.