Ayala hizo un llamado a la unidad política para defender la economía fueguina

El concejal del Movimiento Popular Fueguino (MoPoF), Gastón Ayala, se refirió al proyecto de reforma tributaria anunciado por el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, el cual incluye la eliminación de impuestos internos que protegen a la industria fueguina de la competencia de productos importados. "Muestra una mirada muy particular que tiene el gobierno nacional sobre Tierra del Fuego. Es un proyecto que atenta tremendamente contra la calidad de vida de los fueguinos, de aquellos que han nacido y aquellos que, como yo, en algún momento hemos llegado con nuestros padres y todos buscábamos un futuro mejor. Es un momento histórico para la provincia que nos tiene que convocar a todos los partidos políticos, dejando de lado las diferencias individuales pero sobre todo sectoriales para preservar la calidad de vida que tenemos los habitantes. No podemos esperar a ver si este proyecto avanza o no, resulta una mirada que tiene el gobierno de Macri sobre la isla y marca que no estamos entre las prioridades del Ejecutivo Nacional".