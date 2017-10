Bertone: “La democracia debe ser respetuosa e inclusiva de todas las diversidades”

Además, la mandataria suscribió la adhesión al proyecto “Empresas, organizaciones y sindicatos comprometidos con los derechos humanos de la población ‘Lesbiana, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex y Queer (LGBTIQ)" de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Bertone felicitó a la empresa por la iniciativa y ponderó “la calidad de los panelistas que nos acompañan” y “el empeño que han tenido los organizadores para llevar adelante esta iniciativa, y profundizar sobre una temática que tanto nos importa en los tiempos que corren”.

La titular del Poder Ejecutivo Provincial observó que “las cuestiones referidas a la igualdad, a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, se inscriben en la agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas" y recordó que Tierra del Fuego “ha sido pionera en el país, al adherir a esos objetivos, que apuntan a mejorar la calidad de vida de la humanidad”.

Por otro lado anotó que “si bien en los últimos 15 años se han registrado avances a nivel mundial, en lo que hace a la diversidad sexual, millones de personas en el mundo siguen padeciendo violencia y discriminación" e instó a los fueguinos a “hacer todo lo posible para que esto no suceda, sobre todo aquí en nuestra querida Tierra del Fuego, porque tenemos la obligación política y moral de resguardar un derecho humano fundamental”.

Tras considerar que “la democracia se construye a partir de la diversidad”, Bertone manifestó que “negar que existe algo distinto es, por definición, antidemocrático”, y advirtió que los “regímenes totalitarios buscan anular las diferencias y suprimir todo aquello que no se ajuste a lo que piensan los gobernantes”.

“Por eso en democracia no hay censura sino búsqueda constante de expansión de derechos”, manifestó, y enfatizó que “los dos pilares básicos del sistema democrático, son la tolerancia y el fomento del pluralismo, y es lo que a mí me interesa potenciar”.

En ese sentido entendió como “un avance en materia de derechos” el hecho de que “la Argentina cuente hoy con una Ley de matrimonio igualitario, más allá de las convicciones personales y de la profesión de fe de cada uno”, y reconoció que “haber entregado las libretas a tantos matrimonios igualitarios, fue una experiencia que me hizo reflexionar mucho y me dejo enseñanzas que me las guardo para mí".

“Me parece perfecto que la ley reconozca y garantice públicamente lo diverso, y que cada cual haga de su vida privada lo que le parezca, llevando la vida que quiera, sin hacer daño a los demás, en el marco del estado de derecho”. Finalizo.