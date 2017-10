Pino insistirá para que el Municipio traspase predios a la Policía Provincial

El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino (PJ-FpV), recorrió este viernes los predios que la Policía Provincial tiene sobre la calle Perito Moreno, en la zona industrial. Lo hizo junto a sus pares Gastón Ayala (MPF) y Juan Manuel Romano (UCR) y acompañado por el subjefe de la Policía Provincial Carlos Debaz y el comisario Morgan. Allí se encuentra la Comisaría Tercera, la Administración de Policía, la Sección Canes y Servicio Especiales.

En diálogo con los medios de comunicación, el concejal Pino manifestó que la recorrida se dio en el marco de la necesidad de regularización dominial que existe sobre predios que la Policía de Tierra del Fuego tiene en el sector y que superan los 23 mil metros cuadrados.

El referente justicialista recordó que “en el año 1993 se aprobó una ley a través de la cual se traspasaron terrenos del Ex Territorio a la Provincia” y que estos predios, al igual que otros como los de la Escuela 31, quedaron a nombre de la Municipalidad de Ushuaia.

“En el 93 se tendrían que haber dejado remanentes todos los predios de organismos públicos pero en muchos casos no se visualizaron ni se dejaron asentados. En ese momento hubo muchos establecimientos que quedaron a nombre de la Municipalidad cuando eran provinciales, por ejemplo, el centro de salud, la Policía Montada en el sector de Andorra”, indicó.

Con respecto a los terrenos de la zona industrial donde se ubica la Escuela de la Policía de Tierra del Fuego, el concejal destacó que la fuerza de seguridad ha estado establecida allí desde el año ochenta y ocho y consideró que corresponde el traspaso de la titularidad de la tierra.

“Estamos intentando regularizar esa situación, tratando de arreglar lo que pasó en el año 93 ya que en ese traspaso muchas cosas quedaron a nombre de la Municipalidad”, remarcó.

A fin de la regularizar este tema, el Concejo Deliberante aprobó en agosto pasado una ordenanza que instruye al Ejecutivo Municipal a realizar el traspaso dominial de los predios pero el intendente Walter Vuoto vetó la ordenanza.

Pino anticipó que la ordenanza será insistida el miércoles que viene en sesión ordinaria. “Nosotros lo que hicimos fue instruir al intendente a regularizar la situación dominial y el traspaso de esta tierra a la Policía Provincial ―dijo―. En el Ex Territorio el predio estaba a nombre de la Policía Territorial así que creo que corresponde el traspaso, la regularización dominial de esa zona. Me parece que el intendente ha hecho un veto que no corresponde. El tema es normalizar esta situación y no que una institución como es la Policía quede en medio como rehén de un problema entre la Municipalidad y el Gobierno”.