Bajo la lupa: La extraña relación entre incrementos patrimoniales y maquinaria pesada

La falta de control de parte del Estado alcanza niveles y áreas insospechables. La presencia de maquinaria pesada sin patente en Ushuaia es el ejemplo de cómo se viola la Ley Nacional N° 24673, que establece que todos los vehículos que sean destinados a tareas agrícolas, viales e industriales, deben estar inscriptas en el Registro de Propiedad del Automotor. No es un mero capricho legislativo. Con dicha inscripción se puede determinar la antigüedad del equipo, eventuales dueños anteriores, quién es el titular, entre otros datos. La hipótesis de que el noventa por ciento de la maquinaria vial y de carga en nuestra provincia no está registrada es sinónimo de complicidad en el presunto ocultamiento doloso de bienes y un perjuicio fiscal a la Nación y a la Provincia, en beneficio de enriquecimiento patrimonial de personas que no podrían justificar el incremento, ya que de lo contrario registrarían como mandan las normas legales en vigencia los vehículos.