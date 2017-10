Pino intimó a la UISE a que haga el recorrido de colectivo en el Pipo como lo estipula la ordenanza

El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia cuestionó a la Municipalidad debido a que ésta sigue sin prestar el servicio de colectivos en las nuevas urbanizaciones del barrio Río Pipo.

Pino consideró que los argumentos esgrimidos por los integrantes de la UISE (Ushuaia Integral Sociedad del Estado) no son válidos. Los referentes de la empresa estatal que presta el servicio de transporte público en la ciudad expresaron frente a los concejales que el servicio no comenzó a prestarse por el mal estado de las calles de esa zona que deteriora los colectivos.

El concejal justicialista consideró inadmisible que los funcionarios muestren un Power Point con un colectivo y un pozo adelante. “Si el camino está mal lo que corresponde es que pasen las máquinas para realizar mantenimiento vial”, sostuvo haciendo clara referencia a las facultades que le competen al subsecretario de Obras Públicas, Pablo Castro, presente en el recinto de sesiones.

Los funcionarios municipales fueron convocados especialmente por el Concejo Deliberante para dar explicaciones sobre el reclamo que los vecinos del Río Pipo efectuaron ante el Concejo Deliberante debido a la falta del servicio de colectivos.

“Los vecinos vienen reclamando este tema desde principio de año, estamos llegando a noviembre y el servicio sigue sin prestarse. Se hizo una ordenanza, el Municipio la vetó y el Concejo la insistió. Hicimos requerimiento mediante resolución, no hubo respuesta. Hicimos la ordenanza, se vetó, no hubo respuesta. Insistimos la ordenanza, no hubo respuesta. Se cajoneó la ordenanza. Tuvimos que salir a los medios para que el Ejecutivo la promulgara”, indicó.

La ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial el 9 de octubre y está vigente desde ese entonces. “La ordenanza está pero el tema es que el colectivo no llega hasta el fondo del Pipo”, remarcó Pino.

“No creo que sea un gasto extender el servicio diez cuadras más ida y vuelta. Para hacer ese trayecto se consumiría menos de un cuarto de gasoil y requeriría no más de quince minutos hacer el recorrido”, opinó.

Desde la UISE indicaron que a partir del lunes la actual línea que presta el servicio en el sector del Pipo, llegará hasta el fondo de la urbanización.

No obstante, recién dentro de 20 días comenzaría a prestar servicio la nueva línea que además prevé cubrir el sector alto de la ciudad y el casco céntrico.

Pino expresó que los vecinos del Pipo están reclamando desde hace meses la necesidad de este servicio. “Hay gente que está detrás de todo esto que está haciendo el reclamo. Cuando uno aprueba una ordenanza hay que darle cumplimiento. Los vecinos necesitan el colectivo para ir a trabajar y para mandar a sus hijos a la escuela”, resaltó.

El concejal justicialista insistió con que “la Ordenanza 5331, que establece la ampliación del recorrido, está vigente y no se puede tomar a la ligera”. Les recordó a los integrantes de la UISE que son funcionarios públicos a cargo de una Sociedad del Estado y subrayó que “el incumplimiento de una ordenanza, de acuerdo al artículo 250 de la Carta Orgánica, es pasible de juicio político”.

“Esperamos que el lunes esté circulando el colectivo”, concluyó.