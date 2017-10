El proyecto de Presupuesto 2018 no dice cómo estamos ni a dónde vamos, es un barco sin rumbo”, apuntó Ayala

El concejal del Movimiento Popular Fueguino (MoPoF), Gastón Ayala, se refirió este miércoles al proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Erogaciones para el año 2018 presentado por el intendente Walter Vuoto. “Más allá de no acompañar la devolución del Proyecto, si tuviéramos que votar hoy, mañana o la semana que viene, no lo acompañaría porque hace agua por todos lados y necesitamos información. Uno entiende que esa información debe pasar por la comisión correspondiente, tiene que venir a defenderlo el Intendente y después pasar por todas las áreas correspondientes. Necesitamos porque la comunidad necesita hacerse de la información pura de lo que este Presupuesto busca para el año que viene para nuestra ciudad”, analizó el edil.

“Creo que por la instancia de la Comisión 2 (de Presupuesto), como ha sucedido históricamente en el Concejo Deliberante, deben pasar el Intendente y el resto de las áreas correspondientes. Es difícil analizarlo, aparte, dentro del contexto provincial y nacional que se avizora complicado. Va a ser muy importante el papel de los medios de comunicación para que cada una de las comisiones por la que vayan pasando las áreas, sean un vehículo de transmisión de los proyectos para el año que viene”, pidió Ayala.

Por último, aclaró que “El Presupuesto, como ley de leyes, no puede ser abordado superficialmente. Tenemos que contar con información, datos, desagregados, profundización de variables, que hoy no tenemos. Y eso habla de falta de compromiso, no con este Concejo Deliberante, sino con el pueblo de Ushuaia, porque es en el Presupuesto que se fija el estado de situación, pero más importante, hacia dónde vamos. Si nos guiamos por el proyecto que elevó el Ejecutivo Municipal, puedo decir sin lugar a dudas que no sabemos a dónde vamos como comunidad. Es un barco sin rumbo y frente a esto no podemos no decir nada”.