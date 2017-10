La polarización entre Macri y Cristina absorbió al electorado fueguino y dejó afuera a Bertone

No puede eludirse la cantidad de desafíos que tiene Tierra del Fuego en los próximos años. El fin del subrégimen de promoción industrial en 2022, que hasta el momento no se avizora su prórroga, supondrá un asunto de interés de Estado, ya que la reconversión de la matriz productiva no supone la absorción de una porción relevante de la población económicamente activa, tras lo cual se intuye un incremento en la conflictividad social que puede tocar de cerca a los diputados nacionales que en estos meses preelectorales no dejaron de hablar, repetir y jurar mantener un compromiso inexpugnable para con lo que se considera un bastión fueguino: la Ley 19640 y los subregímenes de exención impositiva y promoción industrial.