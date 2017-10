Técnicas de acuarela y tinta serán las protagonistas en la muestra Cultural del Concejo

El espacio Cultural del Concejo renovó las muestras artísticas y Diego Pablo Buey exhibe, en pequeño formato, dibujos, acuarelas, tintas e historietas, además de paisajes de Ushuaia.

El concejal Pino agradeció a la comunidad por la participación y remarcó que “la Sala Cultural hoy está cumpliendo su fin: acercar la cultura a la comunidad; generando un nuevo espacio en el casco céntrico para que cualquier vecino pueda acceder fácilmente”.

En este marco el concejal informó acerca de visita de los estudiantes y profesores de los colegios “Las Lengas” y “Oshovia” y adelantó que “en los próximos días vamos a tener nuevamente el acompañamiento de otros establecimientos educativos”.

El edil Gastó Ayala felicitó al artista Buey por sus obras y también remarcó que “es importante que hoy la ciudad pueda contar con un nuevo espacio de interacción donde además no tiene costo para aquellos que quieran participar”.

Por su parte el concejal Bocchicchio sostuvo que “en la medida que se generen nuevos espacios, como el que hoy ofrece el Concejo, el arte se amplía y hay que destacar que podamos conocer los trabajos de artistas fueguinos que tal vez hasta hoy no tenían un espacio para presentar sus obras”.

El acuarelista Diego Pablo Buey relató que “cuando abrí el diario y me encontré con la noticia de que había un nuevo espacio no dudé en ir al Concejo, donde muy amablemente me atendieron, y me inscribí para participar, porque no es fácil tener un espacio donde poder mostrar el trabajo que uno hace”.

Buey presenta “Guerras”, una serie de trabajos en tinta y tinta al agua que cuenta la historia de la 1ra y 2da guerra mundial y de Malvinas; la historia del “Escuadrón Fénix” y acuarelas de Ushuaia, entre otras.

La Sala Cultural se encuentra ubicada en la planta baja del edificio del Concejo, en Piedrabuena y Gobernador Paz y permanece abierta de lunes a viernes, de 11 a 19 horas.