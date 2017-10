Macristas, cristinistas, pases de bando y el futuro de la política fueguina

Política 03/10/2017 Shelknamsur Por

Estamos a menos de un mes de las elecciones del mes de octubre y todo parece confuso o, en definitiva comienza en esta etapa final a definirse la situación política de Tierra del Fuego. Veamos: las PASO confirmaron algunos aspectos. El triunfo de Martín Pérez, sostenido por su importante elección en la ciudad de Río Grande, en contraposición el candidato que sale segundo, Héctor Stefani, que se consolidó en Ushuaia haciendo una elección que podemos calificar de sorpresiva; la candidata oficial, Laura Colazo, mirada con recelo por los restos del peronismo obtuvo un meritorio tercer puesto, pero que no le alcanza para ser ungida diputada. Recordemos que sólo se eligen dos representantes. He aquí una sorpresa: Federico Sciurano fue derrotado poniendo en duda su futuro político en virtud de lo escaso de los votos obtenidos, luego de ser ocho años Intendente y en definitiva un candidato a gobernador que no estuvo lejos de quien ganó, Rosana Bertone.