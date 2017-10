"El Proyecto de Presupuesto 2018 sólo tiene 5 hojas", dijo Romano

“Por más que desde el Ejecutivo Municipal quieran justificar diciendo que mandan cinco hojas y que después van a venir a explicarlo y detallarlo, la Carta Orgánica en su artículo 95 establece que el presupuesto debe ser analítico y programático, y de esa forma debe ser remitido al Concejo. Esas son las cosas que hacen que una presentación presupuestaria sea seria, planificada, responsable, y es lo que el Ejecutivo no está haciendo ahora”, manifestó Romano.

El concejal continuó diciendo que “solo para tener una referencia, el presupuesto que se presentó en Río Grande tiene 145 hojas anexas, el de Ushuaia, sólo 5. Esto da cuenta de la falta de interés que tienen en presentar un presupuesto tal como establece la norma. Incluir los clasificadores presupuestarios -por ejemplo- no forma parte del material en sí mismo, es como poner un catálogo, no tiene valor real para la justificación. Sumar ese tipo de información para aumentar el volumen de hojas es subestimar al Concejo Deliberante. Se incluyen anexos que no tienen ningún sentido presupuestario”.

“Por ejemplo, el detalle del Plan de Obras que son 463 millones no tiene ubicación geográfica, monto total, monto comprometido en el ejercicio actual y el que viene, que son todos datos que tienen que estar. Hay un renglón que dice exactamente sectores varios 144 millones, sin más información y otro que dentro de los recursos dice fondo de infraestructura escolar 100 pesos”, detalló Romano, haciendo referencia a la poca exactitud del documento remitido por el Ejecutivo Municipal.

“Ni siquiera pudimos avanzar en el análisis de los números, porque es tan poco seria la presentación que no se puede analizar, falta mucha información”, finalizó Romano.