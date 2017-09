El concejal Ayala pedirá la colocación de nombres de calles en el barrio Río Pipo

“Son innumerables los inconvenientes producidos por la falta de cartelería; por ejemplo, que los servicios de emergencias no logren encontrar las viviendas”, evaluó Ayala, y en esa línea indicó que los vecinos “están muy preocupados, rogando que no ocurra una desgracia; algún incendio o accidente; porque la mayoría de las calles no tienen cartelería y temen que si algún día tuvieran que intervenir los bomberos, policía o demás fuerzas de seguridad, perderían mucho tiempo en ubicar a los afectados”, observó. En sesión ordinaria del Concejo Deliberante, Ayala solicitará la pronta colocación de cartelería indicativa en el barrio, en cumplimiento a la ordenanza municipal Nº 4094 sancionada en diciembre de 2011, mediante la cual se designaron los nombres de calles.

A pedido de los vecinos, Ayala propondrá la generación de un espacio recreativo en el barrio

En su recorrida por el barrio, el concejal Ayala atendió el planteo de un grupo de niños que viven en la zona, que expusieron personalmente la necesidad de contar con un espacio recreativo en el sector. “Los chicos me transmitieron su inquietud porque no tienen un lugar donde jugar al aire libre; no hay plazas ni espacios deportivos; y terminan utilizando el bosque para jugar, donde han construido hamacas, pero eso representa un riesgo muy grande de accidentes”, dijo Ayala.

El concejal del MPF buscará transmitir el requerimiento al Ejecutivo, para que se analice la factibilidad de destinar un espacio verde del sector a la generación de una plaza con juegos para los niños. “Ellos mismos nos presentaron su pedido para que gestionemos una solución; vamos a trabajar para lograrlo”, aseveró el edil.

Ayala señaló que “como lo hemos dicho anteriormente, la generación de soluciones habitacionales cuenta con todo nuestro apoyo, porque es fundamental para todos los vecinos que sueñan con su casa propia”, aunque “desde el Estado hay que acompañar este proceso con todas las medidas y herramientas que corresponden para atender las necesidades de las familias que se incorporan a sectores en plena expansión, como el Pipo”, analizó, por lo que “los servicios de emergencias, los nombres de calles, la señalización, el mantenimiento de las calles y la generación de espacios recreativos para los chicos, no pueden faltar en las nuevas urbanizaciones”, sostuvo.