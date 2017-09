Vuoto recibió a jugadores de Cuervos del Fin del Mundo que jugarán el Nacional de Futsal

En un encuentro distendido en el que también participó el diputado nacional Matías Rodríguez, los chicos manifestaron al intendente sus expectativas sobre la participación en el campeonato. También dialogaron sobre la preparación que llevaron adelante junto a la categoría Cadetes de la institución, que también tomará parte del campeonato.

Se sumaron a la charla dirigentes del club y un grupo de padres, quienes refirieron a Vuoto las distintas actividades que lleva adelante Los Cuervos, y los objetivos deportivos y sociales.

“Pasamos un lindo momento, los chicos me contaron sobre el Nacional que van a disputar en Chubut, sobre cómo se prepararon y sobre cuáles son sus expectativas, ya que muchos de ellos van a participar por primera vez en un torneo de estas características”, dijo el intendente, y señaló que “para nosotros son motivo de orgullo porque también van a representar a Ushuaia”.

Además, “felicité a la gente del club porque las categorías Sub 14 y Sub 16 de fútbol once representarán a Tierra del Fuego en los Juegos Evita que tendrán lugar en Mar del Plata, tras ganar las finales provinciales que se jugaron en Río Grande el fin de semana pasado”.

Finalmente, Vuoto manifestó que “vamos a seguir dialogando con la gente del club ya que están realizando un trabajo interesante, con proyección de crecimiento, y con una fuerte mirada de integración a la comunidad”.