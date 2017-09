Vázquez llamó a “trabajar todos juntos por la Provincia" y a dejar atrás “el discurso de la victimización”

"Desde el Gobierno provincial queremos dar terrenos con servicios y vivienda -insistió-. Es algo que no sólo mejora la calidad de vida de las familias y la salud pública, sino que además genera mano de obra para familias enteras de Tierra del Fuego" sostuvo el Ministro.

Vazquez recordó además que "en Tolhuin y Río Grande también hay inversión en saneamiento.

Esto tiene que ver con un objetivo claro de Rosana Bertone : resolver los problemas de los vecinos".

El Ministro llamó a “trabajar todos juntos por la Provincia" y a dejar atrás “el discurso de la victimización” y apuntó contra el Municipio de Ushuaia “que fue el primero en subir los impuestos y recaudar, pero esto no lo vemos reflejado en las calles”. Para Vázquez “el argumento de que no tienen plata es mentira. Habría que analizar en qué invierten los fondos".

También criticó la postura de las autoridades municipales: "No tienen cintura política con Nación, no tienen cintura política con nosotros, no la tienen con nadie. Es fundamental escuchar a nuestros vecinos. Si escucharan un poco más a los vecinos, la ciudad estaría mejor" consideró.

Finalmente, se refirió a la recorrida por los barrios altos que efectuó con el presidente de la DPOSS, Guillermo Worman, y dijo que allí "los vecinos nos pidieron ayuda en lo que es agua y cloaca. Son vecinos que no están bien y necesitan una ayuda integral. Queremos avanzar en un programa concreto para dar respuestas con todo lo que esté a nuestro alcance. Siempre les vamos a decir la verdad: lo que podamos hacer lo vamos a hacer" aseguró.