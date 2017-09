Las autonomías municipales y el desfinanciamiento a municipios no macristas fueron temas abordados con el apoderado del PJ

El concejal Hugo Romero concretó una reunión de trabajo con el ex diputado por la provincia de Buenos Aires y actual apoderado del PJ Nacional, Jorge Landau. En el marco del encuentro abordaron la preocupación por el desfinanciamiento hacia los municipios por estrategias del Gobierno nacional y por los intentos del Gobierno provincial de quitar recursos a las ciudades, poniendo en peligro su autonomía.

Landau ha asesorado a distintos gobiernos nacionales y provinciales en la elaboración de la regulación estatal y partidaria de elecciones abiertas, de plebiscitos e incluso aspectos de reformas constitucionales, mostrándose preocupado y al tanto de la situación política que estamos viviendo en Tierra del Fuego, y en particular por la evidente estrategia del Gobierno nacional y Provincial para ahogar a los municipios que no son afines, asignando arbitrariamente los recursos económicos: “lo que no ven, es que estas medidas expresan un desfinanciamiento a los gobiernos locales que lo ven reflejado directamente los vecinos de cada ciudad, de cada provincia”, dijo Landau. “Las autonomías municipales deben respetarse”, aseguró.

El concejal de la ciudad de Ushuaia y Jorge Landau analizaron la situación actual del país, y las proyecciones de los candidatos para las próximas elecciones generales de Octubre. Desde su lugar, en el PJ, llamó a la concertación para que “la fuerza pueda renovarse y reestructurarse como el principal partido de la oposición”.