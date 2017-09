Ayala: “Las necesidades de la comunidad están por encima de las diferencias políticas”

El edil destacó que desde su banca en representación del Movimiento Popular Fueguino “las necesidades de la comunidad están por encima de las diferencias políticas; cuando legislamos tenemos que pensar en el bien común”, sostuvo, por lo que “desde esta banca analizamos cada proyecto pensando siempre en el bien general, y agotando todas las instancias antes de tomar una determinación; porque más allá de las diferencias, defendemos la oposición constructiva y la búsqueda de consensos”, remarcó.

“La ‘grieta’ que muchos intentan instalar y fortalecer, no nos pertenece a los fueguinos. Por eso trabajamos para dejar de lado las diferencias; trabajamos para dar respuesta a los vecinos”, expuso Ayala, y en esa línea evaluó que “la única forma de atender las necesidades que se presentan en los vecinos, con herramientas y acciones concretas, es con diálogo y consenso entre todos, incluso con aquellas ideologías distantes de las propias”, dijo.

Ayala participó este viernes de una nueva emisión del programa del Concejo Deliberante en la TV Pública Fueguina, ‘Pido la Palabra’, y junto a sus pares evaluó el tratamiento que tuvieron aspectos primordiales para la ciudad: el servicio de transporte público; las obras de reparación y mantenimiento de la trama vial y el desarrollo de suelo urbano. “Se ha generado en el Concejo un profundo debate de cara a los vecinos, en la búsqueda de consensos para alcanzar las mejoras herramientas legislativas”, observó el concejal del MPF.

El edil acompañó, después de meses de debate en comisión, las herramientas que requería el Ejecutivo municipal para la puesta en marcha de la Sociedad del Estado, que tiene a su cargo del servicio de colectivos, y participó en la revisión de la norma que regula el servicio de taxis. Asimismo, Ayala acompañó la autorización al Ejecutivo para afrontar el pago de obras con financiación en cuotas, para repavimentación y bacheo de más de 15 arterias, y de apertura de calles y tendido de redes de servicios en la urbanización ‘General San Martín’, muchas de las cuales ya se encuentran en etapa de licitación.

A lo largo de este año, el concejal Gastón Ayala trabajó fuertemente en la promoción de nuevas normas orientadas a la seguridad vial: revisión del régimen de penalidades por infracciones severas (multas); relevamiento de estadísticas del Juzgado Municipal de Faltas para revisar aquellas disposiciones que no están dando resultados efectivos; y requirió además la generación de infraestructura para la seguridad vial (reductores de velocidad, reparación de arterias, bacheo, mantenimiento, cruce peatonal en instituciones educativas). En la última sesión ordinaria, Ayala sumó un pedido al Ejecutivo Municipal y el Gobierno de la provincia para trabajar en forma articulada y bajo acuerdos de cooperación mutua, con el objetivo de implementar la Educación Vial en instituciones de nivel secundario.

En referencia a la respuesta de los vecinos a ciertas problemáticas que afectan a la ciudad; como el estado de las calles o la problemática de los perros sueltos, Ayala explicó que “recibimos en el Concejo las quejas, reclamos y la molestia de la comunidad sobre temas puntuales, generalmente recurrentes. Desde esa situación les explicamos cuáles son las decisiones que se toman desde nuestra Institución, y cuáles no nos corresponden”, ya que “muchas veces las decisiones o formas de aplicar políticas públicas no son coincidentes entre el Ejecutivo y el Concejo, pero reconocemos los distintos estamentos y la función de cada uno: Nosotros fuimos elegidos para legislar y controlar; no determinamos el plan de gobierno”, cerró.