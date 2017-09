Pino: “Hay que llegar a los vecinos con soluciones concretas, no enfrascarnos en discusiones estériles”

El concejal (PJ - FpV) analizó que “Hoy hay una confrontación muy grande, con posiciones extremas tanto del kirchnerismo como del macrismo y esto trae algunas situaciones a nuestra provincia, pero hay que actuar con altura para poder sanear la relación con la provincia y la nación, más cuando hay un Intendente camporista y el gobierno nacional que es de Macri. Nosotros fuimos con un candidato a presidente que perdió y ahora hay que tener cintura para adaptarse a la nueva situación para que no nos pase como en Santa Cruz, en donde no hay asistencia extra más allá de lo que por ley corresponde que le giren. Debemos discutir primero las cosas en la provincia y después ir a hacer todos juntos los planteos que haya que hacer a la nación, porque de lo contrario nos enfrascamos en una discusión nacional en la que no tenemos no ganamos nada”.

Por último, enfatizó en la necesidad de dar respuestas concretas. “Si hoy un vecino sale y ve que tiene que esquivar un pozo, se va a acordar de los concejales y del intendente. Por eso, quiero rescatar un par de hechos. Se licitó la ampliación del Hospital, que se inauguró en 1967 cuando había 7 mil habitantes y hoy tenemos 80 mil. Antes de ayer se llevó el servicio de gas a Andorra. La gente quiere que llegue el gas, el agua, que pase la recolección de residuos. Tenemos que llegar a los vecinos con soluciones concretas. En Andorra nos decían que después de diez años llega el agua, esas son las cuestiones a resolver, porque eso es lo que nos reclaman: hechos concretos”.