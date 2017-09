Juan Carlos Pino inauguró nueva unidad básica del PJ en Ushuaia

En la noche de este viernes el PJ fueguino inauguró una nueva unidad básica en Ushuaia de la mano del concejal y vicepresidente del partido, Juan Carlos Pino. En la “Nueva Argentina”, ubicada en San Martín y Onas, se congregaron afiliados y simpatizantes para abrir las puertas de la casa peronista.

Juan Carlos Pino, impulsor de la iniciativa, agradeció a los militantes que en una semana de arduo trabajo refaccionaron el local. Realizaron trabajos de limpieza, pintura y diversas reparaciones dejándolo en las condiciones necesarias su apertura.

“Hemos pasado la primera etapa, ya nos conocemos y sabemos de la militancia de cada uno”, expresó Pino sobre las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) de agosto. Más tarde, instó a los militantes a “seguir trabajando, a caminar la calle” en distintas estrategias que el Frente Tierra de Unión llevará adelante de aquí al 22 de octubre, cuando se realicen las elecciones legislativas. “Tenemos que sumar más votos para que podamos ganar la elección y que Laura (Colazo) pueda ocupar la banca que necesita el Gobierno de la provincia”, remarcó.

“Las puertas de este humilde local van a estar abiertas. Es un lugar estratégico. Va a haber gente acá todos los días y los invitamos a trabajar en lo que queda de esta campaña y por supuesto acompañar todas las acciones de gobierno”, expresó Pino.

Pino le cedió la palabra al ministro de Obras Públicas provincial y candidato a diputado por Tierra del Fuego, Luis Vázquez, Él manifestó que el florecimiento de las unidades básicas denotan que “el peronismo está vivo, está en marcha, se moviliza y va a ser una fuerza que va a generar en el final de este tiempo lo que necesitamos para ganar las elecciones”. Además, destacó la importancia de espacios como estos “para debatir, reagruparse, encontrar el apoyo de los compañeros, la reflexión de los de más experiencia y el entusiasmo de los más jóvenes”

A su turno, la gobernadora y presidenta del PJ fueguino, Rosana Bertone, resaltó el lugar estratégico en el cual se abrió la unidad básica y consideró que es importante contar con diversidad de lugares para que el mensaje partidario llegue más ampliamente a la comunidad.

“Obtuvimos dieciocho puntos y quedamos en una posición de virtual empate” recordó la mandataria sobre los resultados de las PASO. Sin embargo, advirtió que los comicios de octubre van a tener una marcada polarización. “Nosotros tenemos que saltar esa polarización.

Nosotros somos Tierra del Fuego. Esto no es ni la Provincia de Buenos Aires ni Santa Cruz. Tenemos que hacerle entender a nuestra gente que nosotros votamos acá y vivimos acá y que es con diputados como Laura Colazo con los que vamos a resolver los temas”, expresó ante un salón colmado de militantes.

“Necesitamos defender lo nuestro de manera leal a toda nuestra gente, a todos nuestros ciudadanos, no sólo a una porción. Acá van a entrar todos, peronistas, independientes, afiliados a otros partidos políticos y así tiene que ser la representación de nuestra compañera diputada en el Parlamento. Nosotros no estamos ni con el cambio ni con el pasado, nosotros estamos con el presente y con el futuro, que es Tierra del Fuego”, sostuvo.

Exhortó a los militantes a redoblar los esfuerzos. “Nadie como Juan Carlos Arcando, Juan Carlos Pino, Barrientos, Fábrega, Alejandro Ledesma conocen esta ciudad como el resto de los candidatos. Que no me digan que Pérez o que Stefani conocen esta ciudad. Nosotros somos los que conocemos esta ciudad y vamos a revertir este resultado acá en Ushuaia. Vamos a focalizar el trabajo y hacer conocer a cada uno lo que se hizo en cada barrio porque si hay algo en este tiempo que gobernamos es que hemos llevado soluciones. Hemos hecho inversión como nunca antes. Ustedes salgan tranquilos porque a cada vecino le pueden decir que se resolvió algo. En cada barrio hicimos algo, algo concreto, real”, manifestó.

“Yo dejo la vida en esto y quiero que por estos meses ustedes dejen la vida en esto porque si a nosotros nos va bien, vamos a tener una compañera que la vamos a poder llamar en cualquier momento, en cualquier horario, para defender algo nuestro”, expresó aludiendo a la concejal riograndense y candidata a diputada, Laura Colazo. “Hoy yo llamo a uno del bloque justicialista, a un radical, a cualquiera que me atienda el teléfono. Menos puedo llamar a los cinco diputados de la provincia porque te dicen una cosa y hacen otra. Así que por favor denle la posibilidad al Gobierno de que tenga a alguien que va a defender la industria, el trabajo, la soberanía de Malvinas, que va a poder ir a un ministerio, si una persona les solicita algo también Laura lo va acompañar”, agregó.

“Quiero que dejen el corazón, que pongan el corazón en la campaña ―apeló―. Tenemos mucho por hacer, tenemos un frente compuesto por diferentes fuerzas políticas que van a hacer su aporte. Reconozco el esfuerzo, no crean que soy una persona que no ve la cosas o que me hago la desentenida ¿Ustedes creen que es casual la designación de Alejandro (Ledesma) en la Dirección Provincial de Energía? No es casual. Es que pago la lealtad, el trabajo y el compromiso y voy a ser así hasta el último día de mi mandato y voy a hacer los cambios que tenga que hacer en este proceso electoral del que no trabaja”.

Por su parte, el vicegobernador Juan Carlos Arcando hizo hincapié en la importancia de tener varios locales abiertos en distintos lugares de Ushuaia como así también en Tolhuin y Río Grande.

“Necesitamos un lugar de encuentro donde podamos convocar y desarrollar un trabajo para llegar a cada uno de los vecinos de la ciudad. La elección que se viene es fundamental para la provincia y tiene que ser un respaldo contundente para esta gestión de gobierno que encabeza Bertone. La provincia necesita tener diputados que respondan, no sólo a los intereses del Gobierno, sino, de cada uno de los fueguinos, de cada uno de los vecinos que viven en Tierra del Fuego. Este local no va a converger sólo a peronistas sino a todo aquel que quiera entrar y que nosotros podamos recibirlos con los brazos abiertos y decirles acá hay una casa peronista, un proyecto político y usted tiene que estar enterado de nuestro proyecto político”, manifestó.

Laura Colazo manifestó su entusiasmo por participar de la inauguración del nuevo espacio. “Esta apertura nos va a llevar al triunfo que tanto queremos en octubre”, sostuvo.

“Quiero ir a defender a los fueguinos al Congreso y también acompañar a la gobernadora Bertone”, expresó.

La candidata valoró profundamente la adquisición de 60 hectáreas en Río Grande con el objetivo de dar soluciones habitacionales a más de 2500 familias. “Es la primera vez en años que se compra una tierra sin que esté ocupada, para planificar, para darle acceso a la tierra, a la vivienda, a muchos vecinos, pero de una forma ordenada, planificada en etapas”, ponderó.

En lo que respecta a la capital fueguina, Laura Colazo subrayó el comienzo, en breve, de la ampliación del Hospital Regional Ushuaia y el plan de obras en materia de saneamiento cloacal que se están llevando adelante. También destacó la construcción de escuelas en Tolhuin.

“Tenemos una provincia que está en marcha y que necesita de nuestro compromiso y que le vayamos a pedir el voto a todos los vecinos de Tierra del Fuego para seguir este camino que es de desarrollo”, cerró.