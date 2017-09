Sergio Maldonado: "A la ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado"

“A un mes de la desaparición de Santiago no tenemos respuestas. Somos maltratados por la ministra Bullrich, que no ha demostrado avances”, indicó para enfatizar después: “A la señora ministra de Seguridad le pedimos que dé un paso al costado y deje el lugar a alguien más capacitado para poder brindarnos seguridad y no inseguridad”.

En el marco del multitudinario acto en Plaza de Mayo, el hermano del joven desaparecido, pidió además una investigación “seria y objetiva” y cuestionó el accionar de la Gendarmería Nacional. “Hasta cuándo tenemos que soportar esta situación”, se preguntó.

“Colaboramos con todo lo que nos pidieron. Dimos pruebas y sangre para que la investigación avance”, especificó.

Además, aseguró que su familia es “hostigada con informaciones falsas; colaboramos con todo lo que nos pidieron. Dimos pruebas y sangre para que la investigación avance".

Télam