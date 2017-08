Se inauguró la primera sala del museo de la Escuela Provincial N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”

Con la presencia de alumnos, padres, ex alumnos, autoridades provinciales, militares y antiguos pobladores, finalmente quedó plasmado el tan deseado anhelo de esta institución educativa, quienes este año celebraron su 127° aniversario.



El establecimiento educativo fue creado el 28 de julio de 1890 donde asistían 24 alumnos, niños y niñas, siendo éste el primer establecimiento escolar mixto en nuestro país. Recién en el año 1925 lleva como nombre “Domingo Faustino Sarmiento”.



El Titular de la cartera educativa valoró el trabajo realizado por esta institución “histórica para nuestra provincia”, y que “nos llena de orgullo evidenciar en imágenes el esfuerzo y compromiso de tantos años en favor de la educación de nuestros estudiantes”.



Encuentro con ex alumnas de la institución



En dicho evento, el Ministro Romero se encontró con ex alumnas de la institución y antiguas pobladoras; Cristina Varela, Nely Wilder y Amanda Alicia Beban quienes en grato momento compartieron con él sus historias y recuerdos al transitar por esta Escuela.

Actualmente la señora Amanda Alicia Beban está exponiendo en el Museo su colección de muñecas de porcelana de diferentes épocas, desde 1890 al año 2010.