Ayala: "Carrió suma votos en la capital pero ignora qué es el federalismo"

Política 10/08/2017 Shelknamsur Por

El concejal del Movimiento Popular Fueguino (MoPoF), Gastón Ayala, rechazó absolutamente las declaraciones que la diputada Elisa Carrió pronunciara en una entrevista brindada a Joaquín Morales Solá en el canal Todo Noticias, respecto a que constituyen un "despropósito" los recursos per cápita que recibe Tierra del Fuego en comparación con los que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". "Carrió busca sumar votos en Capital, que es lógico, pero, ¿a costa de qué? No se puede mentir, no se pueden ignorar nociones básicas de federalismo, regionalismo, soberanía e incluso lo que hasta la propia Constitución Nacional dice sobre beneficiar a las zonas de menor desarrollo", apuntó el edil.