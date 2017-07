Anuncian actividades por el Día Mundial de las Hepatitis

La Organización Mundial de la Salud instauró el 28 de julio como el “Día Mundial contra las Hepatitis Virales”, en conmemoración del nacimiento de Baruch Blumberg, descubridor del virus de la Hepatitis B.



Las actividades en nuestra provincia son organizadas por la Dirección de Programas, a través del Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales; y la hepatóloga del Hospital de Ushuaia.



Las hepatitis virales son enfermedades provocadas por un grupo de virus que se alojan en el hígado y lo afectan temporalmente o en forma crónica.



En el caso de las hepatitis A y B, existen vacunas disponibles para prevenir el contagio, las mismas forman parte del Calendario Nacional de Vacunación y su aplicación es gratuita y obligatoria.



Es importante realizarse el test al menos una vez en la vida, más aún si se es mayor de 40 años, ya que en la mayoría de los casos no da síntoma alguno. El diagnóstico es clave ya que existe tratamiento para la hepatitis B y C.



¿Cómo podemos evitar el contagio?



Las medidas de prevención dependen del tipo de virus:



Hepatitis A: lavado frecuente de manos, lavado de frutas y verduras y vacunación.



Hepatitis B y C: uso de preservativo en todas las relaciones sexuales, vacunación para hepatitis B, evitar compartir elementos punzocortantes; realizarse tatuajes, piercing, acupuntura o cualquier procedimiento invasivo sólo en lugares que utilicen el material adecuado y cumplan con los protocolos sanitarios correspondientes.



Cronograma de actividades



RÍO GRANDE



26 al 28 de julio: Laboratorio HRRG - 9 a 13hs.

Extracciones para detección de hepatitis B y C, sin necesidad de orden médica.



​2 de agosto: Centro Yaganes​ - 15 a 17hs.​

Charla a la comunidad sobre hepatitis virales.



USHUAIA



24 al 28 de julio: Laboratorio HRU - 6:30 a 9hs

Extracciones para detección de hepatitis B y C sin necesidad de orden médica. Con los resultados podrá consultar a la Hepatóloga Dra. Ratusnu el día viernes 25 de agosto de 10:30 a 13:30 y 15:30 y 17:30

(Por orden de llegada sin turno, consultar en Tira 6 el mismo día).



28 de julio: Hospital Regional Ushuaia, consultorio de Hepatología - 10:30 a 13:30 y 15:30 a 17:30 hs.

Asesoramiento sobre hepatitis virales y actualización de vacuna para hepatitis B.