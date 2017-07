Ex-IPAUSS: La gestión de Bertone pagaría millonaria deuda de gobiernos anteriores

Política 23/07/2017 Shelknamsur Por

Son 1500 millones de aportes y contribuciones no abonados por casi tres décadas. Los convenios de pago fueron ratificados por unanimidad por los Directorios de la Caja Previsional y de la Obra Social. “No sólo que no licuamos ninguna deuda, si no que pagamos nuestros aportes y contribuciones al día y las deudas que otros generaron” señaló la Gobernadora.