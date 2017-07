Los pincelazos distorsionados de un retrato desdibujado de un candidato PRO

La imagen y el discurso distorsionado de la realidad a través del precandidato a Diputado Nacional por el PRO en alianza con la UCR, y aliado al gobierno de la gobernadora Bertone, supera las mejores noveles bizarras de la política. Como tantos, su campaña se basa en discursos vacíos, parte de la trayectoria de alguien que fue ocupando progresivamente espacios, como la Secretaría de Gobierno en la época del ex intendente Jorge Garramuño, la Jefatura de la UDAI ANSES en Ushuaia, una representación en el Fideicomiso Austral, entre otras. No podemos olvidar que incluso, siendo asesor del senador Garramuño, intentó ser miembro del gabinete de Fabiana Ríos. Sus ambiciones desmedidas, es la falta de propuestas, recurriendo a artificios para desviar el foco de atención, como hace pretendiendo vanagloriarse de gestiones para magníficas obras que, escarbando en un análisis, no resisten demasiados embates.