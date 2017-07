"Mi gestión no aplicará la eutanasia para controlar la población canina", advirtió Vuoto

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, brindó una entrevista al canal Todo Noticias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la visita que hiciera un equipo de dicho medio encabezado por el periodista, Mario Massaccesi con motivo del ataque de una jauría a una mujer de 55 años identificada como Consuelo Ávalos y que tomara difusión en otros medios de alcance nacional. "La problemática de los perros en Ushuaia, ha sido parte de un problema estructural que deriva de la la falta de inversión que ha tenido durante muchos años el área de Zoonosis y esto afecta al control de la cantidad de perros, la castración masiva y la tenencia responsable", afirmó el Jefe Comunal. Por otro lado y en medios públicos Vuoto aclaró, primeramente, que "en algún momento otras gestiones controlaron la situación con otro tipo de métodos; Mi gestión no aplicará nunca la eutanasia para controlar la población canina y no tenemos métodos de envenenamiento masivo como salieron a decir por ahí. En su momento, la gestión de Jorge Garramuño aplicó la eutanasia y tampoco resultó. Nuestros valores no incluyen quitarle la vida a canes".