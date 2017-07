“Defender la 19.640 es cuidar a la provincia, es entender que beneficia a las miles de familias que viven gracias al trabajo en las fábricas en forma directa, pero también a los kioscos y negocios en los que compramos todos y que cierran sus puertas cuando la gente deja de comprar. La cantidad de despidos que está sufriendo Tierra del Fuego nos golpea fuerte, porque eso se refleja en toda la economía de la provincia, y lo padecemos todos. 5000 puestos de trabajo menos implican alrededor de 300 millones por mes que desaparecen de la economía fueguina: gente que deja de comprar, de pagar servicios, de pasear por la provincia”, aseguró Sciurano.

El presidente de la UCR en Tierra del Fuego continuó diciendo que “defender la 19.640 es cuidarnos, es hacerle entender a la gente y a los dirigentes de todo el país que nuestra provincia da un valor, que la generación de trabajo, de tecnología, no es una idea abstracta, es la realidad de los que vivimos acá”.

Respecto a la responsabilidad que tienen los representantes de la provincia, Sciurano dijo que “me pregunto si el gobierno provincial siente que hizo todo lo que podía para que el país entienda la 19.640 en profundidad. Yo creo que no, que falta mucho por decir y por mostrar, que tenemos que reaccionar y dejar de justificar lo injustificable como hacen muchos. Porque la ley no solo genera trabajo en las fábricas y la economía en general, sino que afecta el salario de TODOS los fueguinos. La mayoría de los fueguinos ganarían hasta un 35% menos de no estar la 19.640 -por el impuesto a las Ganancias- y esto afectaría a la sociedad en general…. Que no esperaría después?”.

Sciurano respaldó fuertemente a Miriam Boyadjian, senadora y compañera de fórmula por Unir TDF, diciendo que “responderle a una Senadora que “aún no es momento de hablar de la continuidad de la ley” como ocurrió en el Senado es decirle a los empresarios que no inviertan porque no sabemos qué va a pasar en 6 años, cuando todos sabemos lo importante que es poder planificar en cualquier actividad y mucho más cuando hablamos de inversiones... Ese es el mensaje que queremos dar a los que invierten en Tierra del Fuego?”.

Finalmente, el referente radical dijo que “tener doble discurso es letal. Decir una cosa en reuniones privadas y otra en los medios es lo que nos hace vulnerables como provincia”.