Ayala: “El Concejo es un ámbito abierto y participativo, pero no vamos a permitir que se transforme en escenario de intimidación”

Antes del inicio de la jornada de sesión, un grupo de trabajadores nucleados en el SiPeTax; propietarios de licencias y cooperativistas se trenzaron a golpes de puño, arrojaron bengalas y ocasionaron disturbios dentro del recinto; situación que llevó a los ediles a mantener en comisión el proyecto para el nuevo marco regulatorio del servicio de tax

Aunque el asunto no integraba el orden del día, se analizaba en conjunto la incorporación sobre tablas, lo que finalmente no ocurrió dadas las circunstancias. Ayala lamentó que “el enfrentamiento no dio lugar al debate, además de haber puesto en riesgo la integridad física de los trabajadores del Concejo, público en general y vecinos que aguardaban el tratamiento de otros asuntos”, y sentenció: “Esto no puede volver a ocurrir”.

El concejal mopofista observó que “esta Institución legislativa es el primer espacio de contención y atención a los planteos de los vecinos y sectores que integran la comunidad; ese espíritu nunca va a cambiar”, y agregó que “la presencia de los distintos referentes de la actividad de taxis en la sesión y en reuniones de comisión, exponiendo su postura, es la muestra de que el Concejo es un ámbito abierto, democrático y participativo; pero no estamos dispuestos a permitir que se transforme en escenario para enfrentamientos entre intolerantes”, arremetió.