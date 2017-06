El blanqueo de peones de taxis debe resolverse en el Ministerio de Trabajo o en la Justicia, dijo Pino

En referencia al blanqueo de peones de taxis de Ushuaia, el presidente del Parlamento municipal Juan Carlos Pino dijo opino al respecto que las leyes nacionales rigen las relaciones laborales y que el conflicto en esta materia debe resolverse en el ámbito del Ministerio de Trabajo o la Justicia. Repudió los hechos violentos ocurridos en la última sesión ordinaria y dijo que se harán las denuncias pertinentes. Pino señaló: “Esto no puede volver a suceder”.

El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, habló de los hechos violentos ocurridos en la última sesión ordinaria, cuando peones del SiPeTax (Sindicato de Peones de Taxis) se enfrentaron a las piñas con integrantes de la Cooperativa de Taxis de Ushuaia.

El enfrentamiento se dio en torno a las modificaciones que sufriría la Ordenanza 2986, que regula el servicio de taxis en la capital fueguina.

“Sigo sosteniendo la misma postura que hemos sostenido nosotros desde el principio de esta gestión. Entendíamos que había que mejorar esta ordenanza en la cual el único punto de discusión es la forma de contratación de los choferes”, dijo Pino.

No obstante, en cuanto al inciso de la polémica, el concejal señaló que este avanza sobre una cuestión que no le corresponde resolver al Parlamento municipal. “Entendemos que esta discusión no la puede dar el Concejo Deliberante, los espacios oportunos son el Ministerio de Trabajo o la Justicia”, sostuvo.

“Esta es una casa política y hay distintas opiniones con respecto al tema, algunos sostienen que hay que dejarla como está otros sostienen que hay que modificar ese inciso, que no tiene más de veinticinco palabras, pero genera esta discusión. Las leyes nacionales son las que rigen la relación laboral, por eso yo siempre hablo del Ministerio de Trabajo y de la Justicia”, explicó.

Pino ratificó que “el Concejo Deliberante no puede decidir sobre la forma de contratación” ya que para eso “hay leyes nacionales establecidas que están vigentes”.

“La propuesta que hago es sacar este artículo, este inciso y que el asunto se rija como se tiene que regir, a través de las leyes nacionales”, subrayó.

El edil justicialista señaló que la 2986 en este punto es “una ordenanza confrontativa”, puesto que confronta intereses tanto de propietarios como de peones. “Más allá de todo esto, nosotros queremos correr esta discusión, que la podrán tener en la Justicia o en el Ministerio de Trabajo”, insistió.

“Nosotros repudiamos bajo cualquier punto de vista lo que sucedió ayer en el Concejo Deliberante. Esto no puede volver a pasar, yo he refrendado el acta de la Policía Científica en el día de ayer. Vamos a esperar que se sustancie el sumario y a partir de allí nos vamos a presentar como autoridades del Concejo Deliberante para hacer las denuncias pertinentes”, anticipó e indicó que se pondrán a disposición todas las filmaciones que hay sobre los incidentes.